Keiko Fujimori sobre Domingo Pérez y su defensa a Pedro Castillo: "Se ha declarado como operador político"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A tres días de celebrarse las elecciones generales en nuestro país, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, concedió esta mañana una entrevista a Exitosa para presentar sus propuestas de gobierno y también para referirse a diversos temas, como, por ejemplo, las investigaciones en su contra a cargo del sistema de justicia en el marco del caso 'Lava Jato'.

En diálogo con Nicolás Lúcar para el programa "Hablemos Claro", la aspirante a llegar a Palacio de Gobierno aseveró respetar la independencia de las instituciones del Estado, entre las que incluye al Ministerio Público; no obstante, dejó a entrever su crítica al fiscal que la investigó por nueve años, José Domingo Pérez, quien el pasado 19 de marzo fue apartado de la Fiscalía por la Junta Nacional de Justicia.

Acusa persecución política

La candidata presidencial no ocultó su extrañeza en referencia al nuevo giro profesional del mencionado fiscal. Como se recuerda, tras ser excluido del Ministerio Público, José Domingo Pérez asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de golpe de Estado.

La también hija del exmandatario Alberto Fujimori, destacó que en la Fiscalía hay "muy buenos fiscales", en contraparte, a quienes le habrían otorgado impunidad a ciertos políticos y empresarios, en el marco del mega caso de corrupción con origen en Brasil.

En ese sentido, Keiko Fujimori puso en tela de juicio el profesionalismo del ahora exfiscal Pérez, no solo por calificar de "persecución" la investigación en su contra, a sus 40 militantes y personajes políticos fallecidos (Álan García y Luis Castañeda), también por respaldar a Castillo Terrones, a quien ahora busca su salida del penal de Barbadillo.

"Ya sabemos que ha habido un fiscal que hoy se ha declarado como operador político y eso también hay que lamentar, porque dentro del Ministerio Público hay muy buenos fiscales, lamentablemente, por unos cuantos, han manchado la imagen de toda su institución y utilizando recursos y presupuesto del Estado, se dedicaron a debilitar y perseguir", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, Keiko Fujimori cuestionó que el Ministerio Público se haya visto perjudicado por fiscales que, según afirmó, han actuado como "operadores políticos", en referencia al desempeño de José Domingo Pérez en diversos casos que... pic.twitter.com/1ueEzfkN5H — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

A favor de la salida del Perú de la Corte IDH

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que se tiene que hacer un "reforma de justicia" para luchar de una manera más severa a la delincuencia y el crimen organizado. Bajo esta premisa, anunció en Exitosa que dentro de su estrategia está impulsar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Yo creo que tiene que haber un cambio en la decisión de enfrentar esto y en nuestro caso nosotros tenemos un gran equipo. Proponemos mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras, recuperar el control de las cárceles, volver a hacer rastrillaje, que los presos y los internos trabajen por su comida, volver a tener jueces sin rostro, vamos a tener que salir de la Corte", indicó.

Fujimori Higuchi también énfasis en el estado actual de las comisarias, debido a que no cuentan con el personal suficiente para atender las denuncias y diligencias de ley; además, rechazó que Poder Judicial siga operando en malas condiciones, pese a la crisis de inseguridad que se vive en el país.

La candidata presidencial no solo se refirió sobre uno de sus principales opositores (desde el lado jurídico), también afirmó que de llegar al liderar el Ejecutivo desarrollará una verdadera reforma en el sistema de justicia peruano.