Keiko Fujimori pide enfrentar la corrupción que involucró a presidentes: "Lamentablemente, están en prisión"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció respecto al problema que enfrenta el Estado por el impacto de la corrupción en las instituciones y en el día a día de los ciudadanos. En ese sentido, señaló que buscará "enfrentar" esta problemática que ha desencadenado en que los expresidentes de la República se encuentren presos.

Fujimori pide enfrentar la corrupción

A pocos días de las Elecciones 2026, los candidatos se encuentran en las recta final para exponer sus principales propuestas de llegar a ocupar el sillón presidencial.

En ese sentido, la postulante por Fuerza Popular refirió que para combatir la corrupción generalizada en el Estado se debe "enfrentar la gran corrupción" que ha llevado a que los anteriores mandatarios lleguen hasta prisión por cometer actos ilícitos.

Como es sabido, actualmente cuatro expresidentes (Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo) se encuentran cumpliendo diversas condenas, cada una de ellas por hechos que lindan con la corrupción.

"Hay que enfrentar la gran corrupción que hoy vemos con los presidentes que lamentablemente, y con vergüenza, están en prisión y también la pequeña corrupción del día a día, la que el ciudadano sufre y le aqueja", indicó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que el Estado debe enfrentar "la gran corrupción" que se ejerce desde el gobierno, y puso como ejemplo a los expresidentes que hoy cumplen condena por actos... pic.twitter.com/cO2GuU3MCF — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

Ante tal realidad, el partido encabezado por Fujimori indicó que su partido plantea "una simplificación administrativa" que se aplicarían a todas las decisiones que involucren al Estado. Indicó que el método que aplicarían sería transparentar las compras y adquisiciones de forma virtual, "en línea", como indicó.

Cuestionó investigación de fiscales del MP

Consideró que la ausencia de capturas de los empresarios comprometidos en casos de corrupción debe ser respondido por los fiscales y jueces "que han hecho todas esas investigaciones".

En ese sentido, cuestionó el trabajo fiscal del ahora abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, en contraparte de los "muy buenos fiscales" del Ministerio Público que no se dedicaron a "perseguir".

"Ya sabemos que ha habido un fiscal que hoy se ha declarado como operador político y eso también hay que lamentar, porque dentro del Ministerio Público hay muy buenos fiscales, lamentablemente, por unos cuantos, han manchado la imagen de toda su institución y utilizando recursos y presupuesto del Estado, se dedicaron a debilitar y perseguir", precisó.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indica que combatiría "la gran corrupción" mediante la "simplificación administrativa" para transparentar los contratos del Estado y evitar lo que ocurrió con los presidentes de la República.