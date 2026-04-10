Astronautas de Artemis II permanecerán encerrados 2 horas tras amerizar en el Pacífico: Esta es la razón

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de su exitoso sobrevuelo por la órbita de la Luna, la misión Artemis II, con los astronautas a bordo de la nave Orion, realizarán su reingreso a la Tierra este viernes. Así como parte de este amerizaje en el Pacífico, ellos permannecerán encerrados dos horas, pero ¿cuál es la razón? En la siguiente te explicamos los detalles.

Astronautas Artemis II retornan a la Tierra: Protocolo de recuperación

La misión Artemis II contempla un procedimiento específico tras su retorno a la Tierra luego de su histórico y exitoso sobrevuelo lunar. Los astronautas permanecerán dentro de la nave Orion aproximadamente dos horas después de su amerizaje en el Pacífico, que está programado para este viernes a las 7 y 7 de la noche.

De acuerdo a información oficial, la NASA implementará un proceso controlado para la recuperación de la tripulación integrada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, y el representante de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen.

Mediante ello, la agencia espacial priorizará la seguridad y evaluación médica inmediata de cada uno. Es así que, posteriormente a su amerizaje en el océano, los equipos de rescate se aproximarán a la cápsula para dar inicio a las maniobras.

En este periodo, los tripulantes permanecerán en el interior de la nave mientras se realizan verificaciones técnicas y se asegura la estabilidad del módulo en el agua. Este lapso de un par de horas es indispensable para garantizar condiciones seguras previo a abrir la escotilla.

Seguridad y evaluación médica

Después de completarse las revisiones, los astronautas seran extraídos individualmente y trasladados a un equipo médico para su evaluación. El citado procedimiento forma parte de los protocolos diseñados para misiones tripuladas de larga duración, en las que el estado físico de sus tripulantes es una prioridad.

Al respecto, la agencia espacial de Estados Unidos detalló que este tipo de operaciones ya ha sido probado con anterioridad en otras misiones, aunque precisó que en Artemis II se aplicarán mejoras tecnológicas y operativas. Hay que resaltar que, esta misión representa un paso crucial en el programa de exploración lunar, debido a que es la primera tripulada del programa Artemis.

Luego de un exitoso e histórico sobrevuelo por la órbita de la Luna, la misión Artemis II se encuentra lista para su reingreso a la Tierra este viernes, pero se conoció que posteriormente a su amerizaje en el océano Pacífico, los astronautas permanecerán encerrados dos horas en la nave Orion para su recuperación.