Jorge Nieto desaprovechó sus opciones en el debate: "Era su oportunidad para dar el salto", según analista

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el periodista y analista político Enrique Castillo, se refirió a la participación del candidato presidencial Jorge Nieto (Buen Gobierno) en el debate. Manifestó que desaprovechó sus opciones de subir en los sondeos al dejarse ganar por Mesías Guevara (Partido Morado) y "se dejó estar" por Enrique Valderrama (APRA).

Nieto "desaprovechó" oportunidades

Continúan los balances de las primeras fechas del Debate Presidencial 2026 y con ella las victorias o pérdidas según cada candidato. En el caso de la propuesta presidencial del Buen Gobierno, Jorge Nieto, habría obtenido una participación favorable pero "desaprovechó" ciertas oportunidades, según el análisis de Enrique Castillo.

"Esperábamos más de Nieto. Se le conoce como un hombre que tiene modales de caballero, formas de obispo para hablar, medio que pontifica, inteligente, pero era su oportunidad para dar el salto del 5% más arriba", indicó.

En esa línea, indicó que hubieron candidatos que "ganaron" al hacerse conocidos, entre los que considera se encuentran Enrique Valderrama y Mesías Guevara. En el caso del candidato del APRA mostró su "manejo aguerrido", mientras que la propuesta del Partido Morado ha ganado notoriedad y apariciones en medios.

Así, el analista considera que durante una parte del desarrollo del debate "se dejó ganar por Mesías Guevara" y "se dejó estar" con el candidato de 'la estrella'. "Creo que eso no le permitió a Nieto terminar un debate diciendo 'la hice'", precisa el periodista.

Noticia en desarrollo...