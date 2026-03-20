José Balcázar asegura tener una amistad con Vladimir Cerrón y lo elogia: "Es un hombre inteligente, es un hombre preparado"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo exclusivo con Exitosa, el presidente José María Balcázar se refirió al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con quien aseguró tener una amistad y aprovechó para elogiarlo pese a encontrarse prófugo de la justicia desde hace más de dos años.

No se comunican

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el mandatario negó mantener comunicación con Vladimir Cerrón, sin embargo, aceptó tener una amistad.

"Últimamente no, se que andan siempre en la plataforma con todos los periodistas conversando, pero tengo una amistad, por su puesto que si. Además, yo soy amigo de todas las bancadas", expresó.

Al ser cuestionado sobre si mantendrá alguna reunión virtual con Cerrón, en su búsqueda por consensuar con otras bancadas y en el marco de las anunciadas reuniones con líderes políticos, el mandatario aprovechó para hablar positivamente del prófugo de la justicia. Además, reflexionó sobre las denuncias contra políticos.

"No hay que olvidar que es un hombre inteligente, es un hombre preparado, es un médico cirujano de primer nivel. Ahora el problema también, lo que ocurre aquí, es que todos los políticos que están sometidos a una serie de denuncias permanentes y al final los tienen 5 o 6 años en un proceso que nunca termina para que al final le digan 'tu eres inocente', pero le han quemado toda una parte de su vida política", señaló.

Asimismo, sostuvo que los problemas del país, incluido la inseguridad, se da porque las instituciones del Estado "no son vigas maestras donde se sostenga una democracia real", ello debido a que fueron tomadas por la corrupción.

Ratifica trabajo del Ejecutivo

El jefe de Estado también se refirió al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, aseguró que se encuentra aplicando desde el Ejecutivo con el fin de frenar la criminalidad organizada y la delincuencia.

Además, se refirió al nuevo premier Luis Arroyo, a quien calificó como un "experto" en la lucha contra la criminalidad. Indicó que la modernidad de equipos también contribuiría a identificar los casos de extorsiones que, actualmente ataca contra negocios, transportistas, comerciantes y más.

"Nosotros estamos trabajando un plan de seguridad nacional, especialmente con Lima, estamos con nuevo premier que es experto también en la materia. Hay equipos modernos para enfrentar todo tipo de extorsiones (...)", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 20 de marzo.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que tiene una amistad con Vladimir Cerrón, negó tener comunicación con él y elogió al prófugo líder de Perú Libre.