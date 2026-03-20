José Balcázar descarta remover a Óscar Arriola como comandante general de la PNP: "Tiene mi apoyo"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la entrevista exclusiva que brindó a Exitosa la mañana de este viernes 20 de marzo, el presidente José María Balcázar anunció que dentro de sus planes no está remover de su cargo al Gral. Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Pese a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú, principalmente en ciudades como Lima Metropolitana, el Callao y la región La Libertad, el mandatario no solo no dudó en respaldar su continuidad en el cargo, también le expresó que cuenta con su respaldo para hacer los cambios que sean necesarios al interior de su institución.

Lo ratifica al mando de la PNP

En el programa "Hablemos Claro", el jefe de Estado fue consultado sobre si le había solicitado al nuevo ministro del Interior, José Zapata Morante, la destitución de la máxima autoridad de la PNP. A manera de respuesta, descartó que haya realizado tal pedido y también dejó a entrever, que el primer ministro, Luis Arrojo Sánchez, es el funcionario encargado de analizar dicha posibilidad.

"El premier es el hombre orquesta que tiene que ver los cuadros más importantes. Yo creo que debe haber conversado con el Gral. Arriola en este momento", sostuvo el presidente Balcázar a nuestro medio.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar descartó que vaya a apartar a Óscar Arriola de su cargo como comandante general de la Policía. Deslizó que tomar dicha medida le correspondería a su actual premier, Luis Arroyo.



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Pese a estar declarada bajo estado de emergencia desde el 28 de febrero último, los ataques extorsivos a comercios y transporte público no se detienen en la capital. El último atentado contra un vehículo de la empresa conocida como 'Los Rojitos', en San Juan de Miraflores, dejó tres fallecidos. Los deudos no solo exigieron justicia, también la destitución del Gral. Arriola, acusándolo de "incapacidad" para dirigir la lucha contra el crimen organizado en el país.

Continuará con el proceso de compra de aviones F-16 a EE. UU.

Durante la conversación sostenida con Nicolás Lúcar en el programa "Hablemos Claro", el mandatario del Perú, José María Balcázar, reveló que su gestión continuará con el proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos, no porque así lo haya decidido su administración, sino porque fue aprobado por su antecesor, José Jerí.

El actual jefe de Estado fue enfático en señalar que la adquisición de las naves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) "no una prioridad" porque hay asuntos mucho más importantes que atender en el país. No obstante, dejó en claro que el proceso está establecido en un convenio firmado entre ambos países en mención.

"El tema que se ha decidido por tema de seguridad con Estados Unidos no lo ha hecho mi gobierno, sino el anterior. Yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida", precisó.

De esta manera, el presidente Balcázar descartó cambios significativos en la PNP y que su gestión no tiene nada que ver con el proceso de compra de aviones F-16 a EE. UU. para fortalecer la seguridad nacional.