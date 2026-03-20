Detienen a presunto autor de ataque a 'Los Rojitos': Sujeto niega ser culpable del crimen y asegura tener pruebas

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Junior Huamaní Tapia fue capturado por la Policía Nacional del Perú como el presunto autor del ataque contra 'Los Rojitos' que dejó a tres personas fallecidas. Durante su detención, el sujeto negó haber cometido el crimen y aseguró tener pruebas de ello.

¿Cómo fue su captura?

Según informó la policía, se realizó un seguimiento exhaustivo durante las tardes del miércoles y jueves usando drones para ubicar el paradero del implicado. Según indicaron fuentes de la PNP, el sospechoso fue vigilado a pocos metros de la escena del crimen y en su refugio en Vallecito Alto.

El operativo de captura demoró demandó una coordinación de más de dos horas entres las diferentes unidades policiales que se desplegaron. Tras ser detenido el hombre negó toda acusación.

"No tengo nada que ver yo. [¿Tu le diste el arma?] Tengo pruebas de donde he estado yo, yo no he estado", aseguró a América Noticias.

Luego de la captura, el sujeto fue trasladado en un principio hasta la zona donde ocurrió el triple crimen para las diligencias. Posteriormente, fue derivado a la sede de la Dirincri para continuar con el interrogatorio en medio de estrictas medidas de seguridad.

PNP segura de culpabilidad

Durante el operativo en su vivienda, se hallaron armas de fuego, que serán sometidas a peritajes de balística con el fin de confirmar su uso en el ataque. Cabe señalar que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que las características del detenido coinciden con las del video.

"Es una persona de interés para nosotros. Siempre hay una presunción, pero hay una alta probabilidad de que sea él porque reúne todas las características físicas. Ha estado siendo vigilado por espacio de unas horas y se ha sometido a algunas pericias también", agregó.

Asimismo, la Policía informó que la vivienda de la madre de la hija del detenido se encuentra a pocas cuadras de donde fue arrestado, lo cual refuerza la hipótesis de su participación. Su accionar fue captado por las cámaras de seguridad, a pesar de que intentó evadirlas.

"La persona que jala el gatillo viene desde el fondo. Esta persona vive a una cuadra y media de aquí. Las características físicas van a ser evaluadas con una pericia", agregó Arriola.

Las autoridades tendrán que determinar si dictan prisión preliminar y de ser necesario preventiva. La captura responde al pedido de justicia de las tres familias que fueron enlutadas por el ataque en San Juan de Miraflores.