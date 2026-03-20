José Balcázar ratifica que Petroperú no será privatizada: "Debemos darle esa inyección necesaria"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 20 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre la coyuntura que atraviesa el país. Por ejemplo, el jefe de Estado fue consultado sobre el pedido de un gran sector de la clase política nacional de privatizar Petroperú debido a la crisis económica que atraviesa.

José Balcázar descartó privatizar a Petroperú

Respecto a este tema, el jefe de Estado descartó rotundamente esta posibilidad asegurando que, luego de conversar con el gabinete y un sindicato ligado a la empresa estatal, se llegó a la decisión de no entregarla a capitales privados y por el contrario inyectar el dinero que sea necesario para garantizar la continuidad de sus operaciones.

"La inyección es conveniente y se ha conversado con el gabinete para tomar una decisión. Me parece que vamos por ese lado ya que se ha conversado con uno de los sindicatos más importantes del sector y se ha llegado a una opinión consensuada de que tenemos que darle una inyección necesaria para que, dentro del tiempo que me queda, Petroperú no sea privatizada", indicó.

José Balcázar sabe que esta postura será rechazada por la oposición quienes consideran que cada aporte económico del gobierno es un gasto innecesario para los más de 30 millones de peruano. Pese a ello, el mandatario seguirá adelante con esta postura hasta el final de su mandato en julio del 2026.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que su gobierno inyectará dinero a Petroperú para evitar su privatización. "Es la línea que tengo en mente hasta julio", mencionó.



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"Obviamente hay muchas críticas sobre eso, pero esa es la línea que tengo en mente hasta que sea remplazado. No puedo estar a favor de una política de privatización de Petroperú", añadió.

TGP es la responsable

Respecto a la crisis energética que se generó a raíz de la rotura de un ducto que transporte el gas de Camisea, el mandatario indicó que la responsabilidad es exclusivamente de la empresa encargada, TGP.

Además, lamentó que esta compañía no haya construido un ducto alterno que otorgue una contingencia en el caso de que suceda un hecho similar.

"Hemos reaccionado inmediatamente, el Estado frente a una empresa privada, que construyó un solo ducto y se rompió (...), además de la falta de previsión estratégica y política, los helicópteros del Estado han tenido que apoyar en zonas tan difíciles para colocar los tubos en la zona", reveló.

De esta manera, en exclusiva con Exitosa, José María Balcázar, presidente de la República, descartó rotundamente la privatización de Petroperú y aseguró que inyectará el dinero suficiente para garantizar la continuidad de sus operaciones.