Alex Gonzáles pone en duda legitimidad de las elecciones 2026: "Tengo derecho de dudar"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial por el Partido Demócrata Verde, Álex Gonzales Castillo, estuvo este jueves 16 de abril en Exitosa para referirse sobre el desarrollo de las elecciones generales 2026 del domingo 12 de abril, extendiéndose en tres distritos de Lima sur hasta el día siguiente por la ausencia del material electoral.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también exalcalde de San Juan de Lurigancho entre 2019 y 2022, no dudó en poner en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral, teniendo como fundamento los serios cuestionamientos que recaen sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su titular, Piero Corvetto Salinas.

Irregularidades le generan desconfianza

Las elecciones generales 2026 siguen en el ojo de la tormenta por más de un excandidato presidencial por las irregularidades que se fueron dando desde la mañana del 12 de abril.

Para el exburgomaestre del distrito más grande del Perú, la falta del material electoral, la demora en la apertura de las mesas de sufragio y los miles de peruanos que se habrían quedado sin sufragar, son razones más suficientes para dudar de los comicios que tendrá su segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

"No reconozco legitimidad a este proceso, no ha habido transparencia, hay serios cuestionamientos. Si hay algo que quiero que quede en claro, que no es una posición personal, no creo que Mesías Guevara y Virgilio (Acuña) va a someterse a un proceso cuestionado y que la voluntad del sufragio universal del ciudadano no se cumpla", mencionó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el candidato presidencial por el Partido Demócrata Verde, Álex Gonzales, aseguró que no reconoce la legitimidad del proceso electoral ante los cuestionamientos surgidos contra la ONPE por la jornada del 12 de abril.



📻 95.5... pic.twitter.com/B25HlzoLxr — Exitosa Noticias (@exitosape) April 16, 2026

Planteará nulidad de las elecciones generales 2026

Gonzáles Castillo se sumó a la lista de políticos que no solo cuestiona el desarrollo de las elecciones, también anunció que su partido político planteará las nulidad de las mismas, no solo por las presuntas responsabilidades de la ONPE con referente a la organización del proceso electoral, también porque sería inconstitucional que se haya ampliado el proceso un día más en favor de los ciudadanos que no pudieron votar en un inicio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

"En Lima sur, 62 000 electores han culminado su votación en una habilitación por parte del Jurado Nacional de Elecciones que no está dentro del marco jurídico, la Constitución y la ley. El acto electoral es un solo día, señala la ley. Esa decisión del Jurado es cuestionable", puntualizó.

Bajo esta consideración, indicó que las "elecciones no pueden estar en parches". La disposición del JNE fue calificada como "irregular"; asimismo, aseveró que dicha anomalía del proceso tipifica como "fraudulenta" las elecciones por los hallazgos detectados.

Para el ahora excandidato presidencial, su posición es clara con respecto a las elecciones generales 2026, donde espera que puedan aceptarse los pedido de nulidad por los motivos ya señalados.