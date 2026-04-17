José Balcázar sobre partidos políticos que perdieron representación en el Congreso: "La voz del pueblo es la voz de Dios"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar opinó acerca de los partidos políticos que no alcanzaron escaños para el próximo Congreso Bicameral y perdieron representación. Al respecto, señaló que ello es el reflejo de la opinión de la ciudadanía y subrayó: "La voz del pueblo es la voz de Dios".

Presidente Balcázar y su postura sobre partidos que no alcanzaron escaños

Tras realizarse las elecciones 2026 el pasado domingo 12 de abril y que se tuvo que extender hasta el día siguiente, lunes 13 del mismo mes, se conoció que varias agrupaciones políticas no tendrán representación política en lo que será el próximo Congreso bicameral conformado por senadores y diputados.

Respecto a ello, el mandatario Balcázar Zelada afirmó que refleja lo que los peruanos han realizado tras acudir a las urnas en las elecciones 2026 catalogándolo como "un mandato". Y destacó además la aparición de nuevos actores en la escena política tras los recientes comicios.

"Por lo que se ha visto ya no tienen representación, no han pasado la valla de tal manera que eso es un mandato del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Ahora hay nuevos actores que hacen la política, a ellos hay que escucharlos", puntualizó.

Bajo esa premisa resaltó que así es la política "no es permanente ni eterna". Además, en medio ese escenario, adelantó que buscarán "consensuar en algunos proyectos de carácter macro" con los cuales consideró que se tiene que "ser cuidadosos".

"El nuevo Gobierno con fuerza y gran representación del pueblo de Perú en las elecciones pueda gobernar atendiendo ese tipo de reclamos de gran envergadura", sostuvo el jefe de Estado.

El cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones 2026

En otro momento, el presidente del Perú compartió su óptica sobre el cuestionamiento que viene recibiendo la legitimidad de las elecciones 2026 en la que autoridades encargadas del proceso electoral vienen siendo señaladas como los responsables de dicha situación.

"Este tema ha conmocionado al país y al extranjero inclusive porque hay veedores internacionales y han podido constatar que estas irregularidades son tan gruesas que llama a sospecha, pero aún no tiene visos de ilicitud", alegó.

En síntesis, luego de que varios partidos políticos se queden sin representación política para lo que será el próximo Congreso, el presidente José María Balcázar indicó que es un mandato de la población en las elecciones 2026."La voz del pueblo es la voz de Dios", resaltó.