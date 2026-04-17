Gobierno autoriza viaje a Argentina del canciller Hugo de Zela en representación del Perú ante la FILBA 2026

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano autorizó el viaje a la República Argentina del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, con la finalidad de que represente a nuestro país en la Quincuagésima Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA).

Es importante mencionar que, para este importante evento en tierras bonaerenses, el Perú ha sido designado como invitado de honor, y se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo de 2026.

El Perú en los ojos la FILBA

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 127-2026-PCM, publicada este viernes 17 de abril en el Diario Oficial El Peruano, la participación del Perú como país invitado de honor de la FILBA, fue declarada de interés nacional en diciembre del año pasado, a través del Decreto Supremo N.º 010-2025-MC.

En esa misma línea, el citado decreto también dispone la realización de eventos culturales previos y conexos que reflejen la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país.

En el marco de sus competencias y funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con otros sectores participantes, se encarga de coordinar y articular con el Ministerio de Cultura, la ejecución de las acciones necesarias para garantizar el éxito de dicha participación peruana en Argentina.

Sobre la importancia de la FILBA como plataforma para la internacionalización del talento peruano, se destaca que contará con 650 títulos, 4 000 ejemplares de libros, así como la participación de más de 60 expositores de las diversas industrias creativas del Perú.

"Que, de igual manera, la presencia del señor ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores respalda la promoción estratégica de la industria editorial, potenciando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la República Argentina a través de la cultura y la proyección editorial, en línea con los objetivos de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030", señala la resolución.

Días de estadía en tierras argentinas

La resolución suprema señala que el canciller Hugo de Zela estará fuera del país del 22 al 24 de abril de 2026. Mientras dure su ausencia, el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, se encargará de su cartera ministerial.

Sobre los gastos por concepto de pasajes aéreos (294.37 dólares) y viáticos (740.00 dólares), serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El viaje del funcionario de Estado se engloba en el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, el cual aprueba las normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, así como de los ministros y funcionarios con el rango.

Finalmente, el documento en mención es refrendado por el presidente José María Balcázar, el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y el propio Hugo de Zela.