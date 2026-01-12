Presidente José Jerí sería citado por Comisión de Ética por su reunión extraoficial con empresario chino

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva para Exitosa, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, indicó que está evaluando citar al presidente José Jerí tras revelarse que mantuvo una reunión no oficial con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte.

Llamó la atención

Sobre esta posibilidad habló Elvis Vergara, el presidente de la mesa de trabajo mencionada, quien indicó que la forma en cómo salió de Palacio de Gobierno "enciende las alarmas". Por tratarse de la máxima autoridad del país, aseveró que se puede dejar pasar una investigación que amerite una posible sanción en contra del mandatario.

"Encapuchado, ¿no? Como queriendo que nadie le vea. En verdad, enciende las alarmas, es algo que no se puede pasar por agua tibia, algo que se tiene que tocar con pinza, no podemos nosotros, más aún siendo el presidente de la República, representante del Congreso, no podemos omitir una indagación al respecto" sostuvo, Vergara.

Por tal motivo, se estaría gestionando su citación a la comisión que preside para que ofrezca las explicaciones sobre esta reunión que no figura en el portal de transparencia. Vergara Mendoza señaló que el miércoles 14 de enero sería el día en el que se requiera la presencia del jefe de Estado.

"Más allá de aclarar a la ciudadanía, tiene que venir al Congreso a aclarar el tema. Estamos evaluando citarlo para esta próxima sesión que va a ser el día miércoles, vamos a enviar el oficio seguramente en las próximas horas", sentenció el congresista de Acción Popular.

Reunión de Jerí en San Borja

Una investigación periodística descubrió que el mandatario se reunió en la noche del 26 de diciembre con Zhihua Yang, un empresario vinculado a Nicanor Boluarte en un chifa de San Borja. Lo que llamó la atención fue la vestimenta de Jerí Oré, quien estaba con un buzo y con la capucha puesta.

En declaraciones para la prensa este lunes 12 de enero, el jefe de Estado aseguró solo fue a cenar y que la conversación trató de una actividad por la relación Perú - China. "No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello, es un mea culpa que debo hacer", señaló.

En desarrollo...