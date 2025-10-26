José Jerí en Día del Veterano de Guerra y la Pacificación Nacional: "Tenemos que volver a pacificar el país"

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Hoy, 26 de octubre, se conmemora el Día del Veterano de Guerra peruano y la Pacificación Nacional, como parte de ello, el presidente José Jerí, junto al premier Ernesto Álvarez, el ministro de Defensa, César Francisco Díaz, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, participaron del homenaje realizado en la plaza de la Bandera, en Pueblo Libre.

Homenaje en plaza de la Bandera

El presidente José Jerí brindó algunas palabras durante el homenaje y agradeció a los veteranos por lo entregado, pues aseguró que los avances del país son gracias a su entrega.

"Cada progreso que hemos logrado como país, tiene sus raíces en el sacrificio de quienes defendieron nuestra patria por eso hoy es un honor estar con ustedes. Queridos veteranos y héroes de la pacificación nacional, en esta ceremonia, que más que una ceremonia es un encuentro con la historia viva de nuestro país, para ustedes los verdaderos guardianes de libertad, soberanía va nuestra eterna gratitud", expresó.

En la actividad también estuvieron presentes los excombatientes de la campaña militar de 1941, quienes participaron en hechos armados en Zarumilla y en la frontera Nor Oriental; los Centinelas del Alto Cenepa de 1978, los excombatientes del conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 y héroes de la Zona del Alto Cenepa de 1995. También estuvieron presentes quienes participaron en la pacificación durante la lucha contra el terrorismo.

Recordó que se lucha contra la inseguridad

Durante este homenaje, el mandatario aprovechó para recordar que se sigue luchando en la actualidad, esta vez contra el crimen organizado, la delincuencia, extorsión y sicariato.

"El Perú hoy, les rinde honores por siempre y su legado nos inspira a seguir luchando con firmeza contra el enemigo común que hoy tenemos: el crimen y la delincuencia. Por eso el día de hoy hago un nuevo llamamiento ante los tiempos oscuros y difíciles que vivimos, a todo el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas de la Policía. Hoy requerimos esa experiencia, hoy requerimos acción" , manifestó.

Señaló que es momento de pacificar nuevamente nuestro país ante el problema que se enfrenta y reconoció el trabajo de la PNP y las Fuerzas Armadas en la defensa de la tranquilidad de la ciudadanía.

