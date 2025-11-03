Presidente José Jerí asegura que esta semana se solicitarán las facultades legislativas al Congreso

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, afirmó que esta semana se solicitará al Congreso las facultades legislativas para trabajar proyecto de ley en materia de seguridad principalmente, y "que van en la línea del desarrollo económico".

Sostuvo reunión con gremios

El mandatario lideró una reunión con gremios empresariales para promover la inversión y la competitividad del país con el fin de dinamizar la economía nacional.

En presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles; el premier, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Defensa, César Díaz; y el ministro de Justicia y Derechos Humanas, Walter Martínez. Los titulares de cada cartera escucharon las propuestas de los gremios para acelerar la reactivación económica.

Fue en esta que, el presidente anunció que esta semana se solicitarán las facultades, pero buscan conocer los planteamientos de los empresarios para tomarlos en cuenta al sustentar la solicitud al Congreso.

"En ese marco, en ese contexto es que vamos a presentar esta semana las facultades legislativas al Congreso de la República, donde el tema principal va a ser seguridad ciudadana, evidentemente. Sin embargo, hay otros temas que también son importantes que tenemos que solicitarle al Congreso de la República y que van en la línea del desarrollo económico", manifestó.

Buscan entregar un país estable a siguiente gobierno

Jerí aseguró que buscan mantener un país económicamente estable y devolver la seguridad para que un próximo gobierno pueda trabajar en un "ecosistema legal, económico y social adecuado para que nuestro país continúe con el camino al crecimiento".

Asimismo, resaltó que el trabajo para mejorar el Perú es de todos y todo aquel que quiera aportar con recomendaciones, por ello realiza esta reunión para oír a todas las partes involucradas. En ese marco, los equipos técnicos de los gremios empresariales trabajarán entre hoy y mañana con los sectores del gabinete para consolidar propuestas.

El objetivo es lograr la construcción de un documento que sustente el pedido de facultades legislativas que esté respaldado por un amplio consenso.

Además, el presidente destacó la importancia de encontrar puntos de equilibrio entre posturas divergentes pero el debate y la apertura serán claves para hallar un entendimiento.

Es en este marco que, el presiente José Jerí afirmó que esta semana se presentará al Congreso el pedido de facultades legislativas, para legislar en materia económica y seguridad ciudadana.