Ariana Orué: Congreso evaluará mañana denuncia de oficio contra congresista por presunto delito de peculado

17/11/2025

Durante su séptima sesión, la Comisión de Ética Parlamentaria evaluará mañana 18 de noviembre la denuncia de oficio contra la congresista Ariana Orué, de Podemos Perú, tras ser captada usando a su asesor congresal de chofer para trasladarla al gimnasio.

El grupo de trabajo presidido por el legislador Elvis Vergara, de Acción Popular, sesionará en modalidad semipresencial a las 4 de la tarde. Como parte de su agenda, también verán otros casos como el de la congresista Lucinda Vásquez, también acusada de peculado.

Polémica por presunto uso indebido de recursos

El pasado 7 de noviembre, el dominical Cuarto Poder emitió un reportaje que evidenció que Orué usó a su coordinador parlamentario, Alex Paredes, como chofer para trasladarla a ejercitarse. Durante su rutina, el trabajador también la esperaba fuera del local.

Orué, de 31 años, también fue acusada por el programa televisivo de contratar como asesor II de su despacho congresal a la supuesta pareja de su hermana Shirley Orué, Renzo Basurco. El informe presentó como prueba una denuncia policial donde ambos están implicados en una situación de tránsito vehicular y son señalados como pareja.

Ante ello, la Comisión de Ética deberá decidir si abre o no un expediente a Ariana Orué por presunta inconducta ética.

Orué apeló a la victimización

Durante una conferencia de prensa en el Congreso, la congresista de Podemos Perú negó las acusaciones y aifmró que el vehículo usado no pertenece al Congreso ni se empleó combustible asignado por este, pasando por alto que su chofer sea su trabajador congresal.

Además, aseguró haber sido víctima de un seguimiento ilegal por parte de presuntos fiscalizadores municipales del Callao, donde ella reside. Orué atribuye este reglaje a su constante lucha "contra la corrupción".

"Hace días, a la seguridad del Congreso de la República, había denunciado reglaje. Hemos presentado incluso evidencias de fiscalizadores de la Municipalidad del Callao que están cerca a mi casa (...) Yo no soy ninguna delincuente, ninguna corrupta", agregó Orué.

Especialista advierte posible falta ética

El experto en temas parlamentarios Rodolfo Reyna explicó a Exitosa que el Reglamento de Ética Parlamentaria prohíbe expresamente asignar al personal del Congreso tareas ajenas a la función legislativa.

"Si la congresista solicita a su coordinador, que es un empleado del despacho congresal, que funja de chofer y la lleve a actividades privadas como la de un gimnasio, está trasgrediendo la norma ética", sostuvo Reyna.

