José Luna no descarta salida del Perú de la Corte IDH para combatir al sicariato: "A los que están matando no les pasa nada"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político Podemos Perú, José Luna Gálvez, estuvo este martes 24 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también economista no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los peruanos. En ese sentido, plantea estrategias más radicales a nivel internacional para lograr la pacificación del orden interno.

No descarta impulsar el retiro del Perú de la Corte IDH

El aspirante a llegar a Palacio de Gobierno desde 28 de julio, reveló que ante los constantes actos delictivos (principalmente el sicariato) perpetrados por las organizaciones criminales que incluyen a menores de edad, no dudaría en plantear el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En ese sentido, recordó que de llegar al Gobierno, volverá a impulsar la penalización de adolescentes de 16 y 17 años, dispositivo que fuera promulgado en noviembre de 2025 y que fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en enero último.

"Cadena perpetua inmediatamente al sicario sea cual fuere, sea la edad que fuere. Nosotros presentamos para bajar la edad, han cambiado. Vamos a volver a insistir y si tenemos que salirnos de la Corte para efectos de que esos sicarios de 16 y 17 años reciban cadena perpetua, vamos a salir. Ya rebasó esto", indicó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó que, de llegar al Gobierno, podría evaluar la salida de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para combatir el sicariato.



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Ratifica inocencia de Daniel Urresti

Luna Gálvez fue uno de los 11 candidatos presidenciales que participó en la primera ronda de debates que se llevó a cabo la noche del lunes 23 de marzo. Durante el bloque correspondiente a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad fue confrontado por Marisol Pérez - Tello sobre la presencia de Daniel Urresti en su equipo de campaña.

El líder de Podemos Perú no tardó en defender la inocencia de su socio, quien en abril de 2023 fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de asesinato con alevosía en agravio del periodista Hugo Bustíos, así como por tentativa de asesinato agravado en perjuicio de Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988.

"El general Urresti es inocente de acuerdo al Tribunal Constitucional y punto. Ahora, a los que nos estamos enfrentando es a los asesinos, a los culpables, a los que están matando gente", puntualizó.

El candidato presidencial espera pasar a la segunda vuelta presidencial con sus propuestas en materia de seguridad, principal demanda que millones de peruanos.