Juan José Santiváñez desconoce contenido de audios con Eduardo Arana: "Me someto a los peritajes"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre los recientes audios difundidos donde entabla una conversión con el premier Eduardo Arana para buscar favorecer a Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo'.

Juan José Santiváñez desconoce su voz en audios

Al igual que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el titular del Minjusdh afirmó rotundamente desconocer el contenido de estas escuchas las cuales vulneran sus derechos, según afirmó. Además, señaló que está dispuesto a someterse a los peritajes pertinentes para determinar si es su voz o no y esclarecer el tema.

"No admito el contenido de esos audios. Me someto a los peritajes que sean necesarios a pesar que están con toda la vulneración de derechos. Una vez más reitero, yo no he desconocido ninguna reunión, las he sostenido no solamente con esa señora sino también con los cónyuges de otros investigados por delitos de homicidio como el caso del 'Escuadrón de la muerte' que el día de ayer el Poder Judicial acaba de anunciar la nulidad de todo el proceso", indicó.

No desconoce reuniones

Otro de los señalamientos que se le hizo a Santiváñez Antúnez fue acerca de las reuniones que habría sostenido con clientes de su bufete de abogados al interior de su despacho ministerial. Sobre este tema, el titular del Minjusdh aseguró nunca negó estos encuentros, pero que los mismos se dieron fuera de su oficina.

Además, indicó que los audios se dan en el marco de una llamada que sostuvo con Eduardo Arana cuando este era ministro de Justicia y Derechos Humanos. Seguidamente, precisó que en el último tiempo sostuvo diversas llamadas con otros ministros para coordinar diversos temas y no necesariamente para favorecer a algún reo.

"Yo jamás he citado a un cliente o a un excliente a mi despacho. No he tenido esa conducta y estas solicitudes siempre se han dado por la parte interesada. Esta llamada, como bien la ha dicho el premier, yo no la reconozco y he tenido miles de llamadas no solamente con el premier, en ese momento ministro de Justicia, sino con otros ministros por diversas razones", añadió.

De esta manera, Juan José Santiváñez desconoció rotundamente los audios difundidos en los últimos días donde se le escucha conversar con el actual premier, Eduardo Arana para buscar un favorecimiento a Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo'.