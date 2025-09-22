RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Saludó designación

Tomás Gálvez le da "un nuevo aire" a la Fiscalía de la Nación, señala el presidente del Congreso

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció tras la reciente elección de Tomás Aladino Gálvez como Fiscal de la Nación interino y dijo esperar que con su designación se mantenga una línea de imparcialidad.

José Jerí saluda designación de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación
José Jerí saluda designación de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación (Fuente: Composición Exitosa)

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/09/2025

Desde su participación en 37 edición de PERUMIN Convención Minera, el presidente del Congreso, José Jerí Oré indicó que desde el Poder Legislativo se respetara la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia

Presidente del Congreso se pronuncia sobre designación de Tomás Gálvez

Con la elección unánime de la Junta de Fiscales Supremos que eleva a Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación interino tras la suspensión de seis meses a Delia Espinoza, se han brindado posturas opuestas tras esta reciente elección.

Por parte del Congreso de la República, el actual presidente del Parlamento, José Jerí, indicó que desde su postura como cabeza "somos respetuosos de esas decisiones", otorgando el respaldo del Poder Legislativo hacia la designación de Gálvez.

Las declaraciones de Jerí fueron brindadas desde la ciudad de Arequipa en donde se viene desarrollando la 37 edición de PERUMIN Convención Minera, en el Centro de Convenciones Cerro Juli.

En comunicación con medios informativos, el presidente del Congreso dijo esperar que con la designación de Tomás Gálvez se pueda mantener una línea de imparcialidad y división de poderes. La declaración se da en medio de los señalamientos entre el Ministerio Público y parte del Congreso de la República. 

Aguinaga sobre designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino: "La vida siempre da revanchas"
"Es un nuevo aire para la justicia. Tenemos la reforma de justicia donde están participando todas las instituciones y no hemos tenido una participación muy activa de la Fiscalía. Espero que con la designación del señor Tomás Gálvez que pueda ser más proactivo", indicó para los medios.

Jerí observó la gestión de Delia Espinoza 

El presidente del Congreso observó la gestión de Delia Espinoza, a quien le atribuyo una línea contraria a la prudencia y moderación. Jerí espera que con la elección de Gálvez como Fiscal de la Nación se tenga un mayor acercamiento hacia el Congreso y otras instituciones. 

Rospigliosi apoya designación de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación: "Espero que las relaciones mejoren"
"Espero que tenga un perfil bastante prudente, moderado a diferencia de su antecesora que no tenía esa línea y que esto permita acercarse a más instituciones dentro de la objetividad propia del cargo que tiene", señaló Jerí. 

Jerí Oré reiteró que, en medio de la reforma de Justicia impulsada por el Congreso, la participación del Ministerio Público debería ser "más activa". Con Espinoza como fiscal, la cercanía con el Parlamento, actuación que no habría sido del agrado del Poder Legislativo.

Durante su participación en la convención minera, PERUMIN, el presidente del Congreso saludo la designación de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación interino.

