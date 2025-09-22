Rospigliosi apoya designación de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación: "Espero que las relaciones mejoren"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego que la Junta de Fiscales Supremos oficializara el nombramiento de Tomás Aladino Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza. Sobre ello, indicó que espera una mejor relación entre Gálvez y otras instituciones del Estado.

Pide mejorar relación entre Fiscalía y Congreso

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el congresista de la República no dudó en brindar su punto de vista respecto a la suspensión por seis meses de Delia Espinoza. Es así que, cuestionó la labor de Espinoza mientras se desempeñaba como titular del Ministerio Público.

"Yo espero que con el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, las relaciones no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones, mejoren. Sobre todo con la Policía Nacional, la relación de la Fiscalía con la Policía es fundamental para la lucha contra la delincuencia", dijo a la prensa, este lunes 22 de septiembre.

De tal modo, Rospigliosi expresó las expectativas que tiene luego de que Gálvez haya asumido el mando de la Fiscalía de la Nación. Según indicó, espera que la relación entre el Ministerio Público e instituciones como el Congreso de la República, la Policía Nacional del Perú (PNP) y demás, presenten una mejora.

En tal sentido, el parlamentario no dudó en resaltar la importancia de que la PNP y la Fiscalía mantengan una relación armoniosa; ello en el marco de la lucha contra la inseguridad ante el aumento de criminalidad y delincuencia en todo el país. "Esta relación es fundamental", enfatizó.

Es así que, se refirió a Delia Espinoza, quien fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el periodo de seis meses. Al respecto, indicó que Espinoza solo "atacaba" a la PNP y las Fuerzas Armadas y por ello, se "deterioró" la relación entre la PNP y Fiscalía. Asimismo, la acusó de "proteger a delincuentes y terroristas".

Sobre caso "Cuellos Blancos del Puerto"

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre la vinculación entre Tomás Gálvez y el caso

"Cuellos Blancos del Puerto", Fernando Rospigliosi indicó que todo se trató de una supuesta "manipulación" por parte del expresidente Martín Vizcarra.

"El caso Cuellos Blancos, fue toda una manipulación de la coalición vizcarrista de Martín Vizcarra aliado con la mafia caviar para tomar el control político de la Fiscalía. Involucraron a personas que no tenían responsabilidades y taparon la participación de otros que, eran los aliados de esta coalición vizcarrista", enfatizó.

Es así que, el parlamentario Fernando Rospigliosi mantiene altas las expectativas ante la designación de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino. Según detalló, espera una buena relación entre Fiscalía, Congreso, PNP y demás entidades del Estado.