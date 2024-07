Keiko Fujimori será la candidata de Fuerza Popular pese a inscripción de su padre, asegura Juan Sheput

En diálogo con Exitosa, el excongresista Juan Sheput consideró que la candidata de Fuerza Popular será Keiko Fujimori y no su padre, pese al deseo de la lideresa de FP.

El también exministro aseguró, en 'Informamos y Opinamos' de Karina Novoa, que la propuesta de Fujimori Higuchi buscaría desviar la atención de su persona ante el inicio del juicio oral por el caso 'Cócteles', pero una vez calmado los ánimos el expresidente declinaría a la candidatura.

"En estos momentos Fuerza Popular, sí como partido político es la organización más sólida, de eso no tengo ninguna duda (...) En el caso específico del candidato yo no tengo ninguna duda que el candidato sigue siendo Keiko Fujimori, no va por el lado de Alberto", subrayó.