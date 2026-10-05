Keiko Fujimori tras presuntas amenazas en su contra: "No tengo miedo ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras las presuntas amenazas en su contra emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que no retrocederá en las acciones impulsadas para recuperar el orden y enfrentar la inseguridad.

"No tengo miedo, ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y la seguridad en nuestro país. Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan", indicó la mandataria.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras las presuntas amenazas en su contra emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que no retrocederá en las acciones impulsadas para recuperar el orden y enfrentar la inseguridad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 5, 2026

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