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Keiko Fujimori tras presuntas amenazas en su contra: "No tengo miedo ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden"

Keiko Fujimori se pronunció tras las presuntas amenazas en su contra emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que no retrocederá en las acciones impulsadas para recuperar el orden y enfrentar la inseguridad.

Keiko Fujimori tras presuntas amenazas en su contra
Keiko Fujimori tras presuntas amenazas en su contra Presidencia

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/10/2026

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La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras las presuntas amenazas en su contra emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que no retrocederá en las acciones impulsadas para recuperar el orden y enfrentar la inseguridad.

"No tengo miedo, ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y la seguridad en nuestro país. Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan", indicó la mandataria.

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