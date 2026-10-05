Keiko Fujimori tras presuntas amenazas en su contra: "No tengo miedo ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden"

Tras presuntas amenazas
05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/10/2026
La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras las presuntas amenazas en su contra emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que no retrocederá en las acciones impulsadas para recuperar el orden y enfrentar la inseguridad.
"No tengo miedo, ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y la seguridad en nuestro país. Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan", indicó la mandataria.