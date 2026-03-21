Keiko revela que Fuerza Popular no tiene los S/ 17 millones para pagar listas electorales de la segunda vuelta del 2021

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, se pronunció sobre el fallo del Poder Judicial que ordena a ONPE entregar las copias de las listas de electores de la segunda vuelta del 2021.

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales acatará la orden, pero indicó que el partido naranja deberá pagar más de 17 millones por todas las copias que se le harán entregada.

Fuerza Popular no tiene los 17 millones que pide ONPE

Respecto a este tema, Keiko Fujimori fue consultada por Exitosa y aseguró que en la actualidad Fuerza Popular no cuenta con la fuerte suma exigida por ONPE para poder acceder a estas listas. La hija de Alberto Fujimori dejó en claro que después de que se de las elecciones generales podría contar con esta cantidad y así acceder a la documentación como lo ordenó el Poder Judicial.

"No, si ustedes nos preguntan la respuesta es no. Quizás más adelante después del proceso electoral, dependiendo del presupuesto público que le asignen a cada partido, se podría evaluar esta posibilidad", indicó.

Sin embargo y como una especie de alternativa, Fujimori indicó que ONPE podría acatar la resolución del PJ entregando las listas solicitadas de manera virtual y así evitar cualquier tipo de pago.

🔴🔵#ExitosaSábado📅📅 | Ante la consulta de Exitosa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su partido no cuenta con los más de S/ 17 millones que la ONPE solicita para otorgar las copias de las listas electorales de la segunda vuelta de 2021,... pic.twitter.com/1A3SwvhiIN — Exitosa Noticias (@exitosape) March 21, 2026

"Nosotros creemos que una información de esta naturaleza no tiene que ser impresa, se puede acceder en línea de manera virtual de tal manera que no tenga costo alguno", añadió.

PJ ordena a ONPE entregar listas a Fuerza Popular

El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de hábeas data impuesta por Fuerza Popular. Con ello, ONPE fue ordenada de entregar las listas de los 18.856.802 de electores que participaron en la segunda vuelta de las elecciones 2021.

Sin embargo, estas nóminas tendrán algunas restricciones de información ya que las mismas no contarán con foto, firma y huella, tal como lo indica la Ley de Protección de Datos Personales. Estas ascienden a más de 2 millones de páginas por lo que una copia certifica de ella alcanza la suma de 17.532.630 de soles el cual deberá ser abonado en su totalidad por el partido naranja.

En resumen, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, aseguró que su partido no cuenta con los más de 17 millones de soles que pide ONPE por la entrega de las listas de los electores de la segunda vuelta del 2021.