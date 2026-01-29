Luis Miguel Caya busca ser diputado para investigar presuntas coimas de Martín Vizcarra durante pandemia

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el candidato a diputado por Lima con el APRA, Luis Miguel Caya, sostuvo que, de llegar al Congreso, impulsará la creación de una comisión que investigue las compras realizadas por el gobierno de Martín Vizcarra durante la pandemia por Covid19.

Propone crear comisión investigadora

Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, busca ocupar una curul en la Cámara de Diputados en el siguiente periodo parlamentario y realizar una labor fiscalizadora.

Así, señaló que entre sus principales propuestas sería denunciar a aquellos jueces y fiscales que liberen delincuentes, como medida en la lucha contra el crimen organizado. O "personal de Migraciones que dejen huir a delincuentes como el Monstruo", precisó.

Sin embargo, una de las principales propuestas del postulante a la Cámara de Diputados busca investigar presuntas coimas ocurridas durante el gobierno de Martín Vizcarra en la época de pandemia.

"Estamos proponiendo la creación de una comisión investigadora donde nos vamos a encargar de investigar todas las comprar que se realizaron en la pandemia", señaló Caya.

El postulante a diputado indicó que hasta el momento ninguna autoridad política se ha atrevido a investigar las compras de materiales médicos como las pruebas rápidas, entre otros implementos adquiridos durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

Caya sostiene que en tales acuerdos económicos hay indicios de corrupción. "La compra de camas UCI que jamás se utilizaron, se adquirieron pero jamás se utilizaron", aseveró.

Responsabiliza a Vizcarra de muertes en pandemia

El exconsejero regional indicó que tales compras no fueron supervisadas al momento de su adquisición por el "pretexto de la pandemia", situación que habría sido aprovechada por Vizcarra. "Eso no era una carta en blanco para el presidente de la República".

"Estoy completamente seguro que vamos a determinar que Martín Vizcarra es el responsable de las 220 mil muertes de peruanos que sufrieron a consecuencias de los negocios que habría realizado y de las coimas que habría recibido de empresas chinas", indicó.

En ese sentido, indicó que la labor fiscalizadora que recae en los diputados es de suma importancia, la cual ha sido desatendida por los actuales congresistas de la República.