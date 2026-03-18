José Balcázar niega ser manipulado y rechaza cuestionamientos al nuevo gabinete: "Lo que vale son los resultados"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de 24 horas de que tome juramento a su nuevo Gabinete Ministerial, el presidente José María Balcázar brindó una nueva entrevista exclusiva a Exitosa este miércoles 18 de marzo para responder sobre los recientes cambios al interior del Ejecutivo, en medio del pedido de voto de confianza previsto a presentar ante el Congreso de la República, precisamente el día de hoy.

La destitución de Denisse Miralles por Luis Arroyo Sánchez al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le ha generado una serie de cuestionamientos en su contra, debido a que es acusado de aceptar un presunto copamiento de poder de ciertas fuerza políticas; no obstante, el propio mandatario restó importancia a lo trascendido, descartando que el nombramiento haya sido por estar "manipulado" por el Parlamento.

Asegura estar firme en sus decisiones, sin influencia desde el Congreso

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el jefe de Estado, quien hoy cumple exactamente un mes de haber sido elegido en el cargo por el Congreso, rechazó estar bajo la voluntad de este poder del Estado por las últimas decisiones tomadas, destacando, además, que lo único válido en su administración son los resultados.

"Cuando me denunciaron ante la Fiscalía de la Nación por grupos que dijeron que yo era manejado por los grupos políticos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, en ese momento yo demostré que no soy mandadero de ningún partido político (...) ¿Usted cree que este gabinete que yo he nombrado es también manipulado? ¿De dónde ha salido la tesis de que alguien me puede recomendar que yo nombre determinados ministros?", respondió ante nuestro medio.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar rechazó los cuestionamientos a su nuevo equipo ministerial y negó estar siendo influenciado en sus decisiones. El mandatario defendió la conformación de su gabinete y pidió evaluar la gestión por sus... pic.twitter.com/wppTVZMH30 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 18, 2026

Con referente a la salida de Denisse Miralles, el presidente del Perú sostuvo que "no ha pasado nada" y que el enfoque de su gestión debe focalizarse principalmente en atender la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra la población, además por haber sido una de las principales exigencias del Parlamento.

"No ha pasado nada, absolutamente, simplemente es cuestión de darle más empuje al problema de la inseguridad ciudadana y siendo que esto ha sido uno de los encargos del Congreso de la República para que yo asuma la presidencia ante un proceso tan complejo de elecciones generales", puntualizó.

Nuevo primer ministro cuenta con respaldo de la PNP y FF. AA.

Consultado sobre la designación del nuevo titular del Consejo de Ministros, Balcázar aseveró que Luis Arroyo contará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el marco de la lucha contra la delincuencia y otros delitos que vulneran la tranquilidad y la vida de la ciudadanía.

"Yo creo que la persona más indicada para poder comandar este tipo de estrategias, es el premier que acabo de indicar y va a contar con el apoyo no solamente de la Policía Nacional, sino también de otros actores, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, de todos los entes que tienen que ver con la lucha contra el crimen", expresó.

Es importante recordar que, el nuevo primer ministro tendrá 30 días para solicitar el voto de investidura ante el Congreso, previa reunión con las fuerzas políticas, a quienes les entregará la Política General del Estado con visión hasta julio del 2026.

El presiente reafirma su reciente designación, esperando contar con el apoyo mayoritario de las bancadas en las próximas semanas, tal como ocurrió cuando fue elegido mandatario del Perú.