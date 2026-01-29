Congreso cita a ministros del Interior y Energía y Minas por caso 'Chifagate'

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, citó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, con el fin de esclarecer su participación en las reuniones extraoficiales sostenidas por el presidente José Jerí y el empresario chino, Zhihua Yang.

Citan a ministros por caso 'Chifagate'

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, extendió la invitación mediante oficios a los ministros del Interior y de Energía y Minas por la investigación en el caso 'Chifagate'.

De esta forma, se espera que los ministros Vicente Tiburcio y Luis Enrique Bravo acudan a la sala Francisco Bolognesi en el Palacio Legislativo.

La citación ha sido pactada a las 2:00 de la tarde de este lunes 2 de febrero en el marco de la décima segunda sesión extraordinaria de este grupo parlamentario.

En el caso del ministro Tiburcio se precisa que ha sido citado para que informe sobre las reuniones no registradas oficialmente entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. Ello, debido a que el mismo ministro afirmó que había participado de este encuentro extraoficial.

En el caso del ministro Bravo ha sido citado para que informe sobre la situación actual de la concesión a favor de la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del empresario Zhihua Yang.

El pasado 26 de enero, la Comisión aprobó por unanimidad citar a ambos ministros a fin de esclarecer la participación de los ministros tanto en las reuniones extraoficiales como en la concesión otorgada al empresario Yang.

Citan a presidente de Osinergmin

La citación también ha sido extendida hacia el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Franco Chambergo Rodríguez, para que declare ante la Comisión.

Al Chambergo Rodríguez se le consultará sobre las acciones de fiscalización realizadas sobre la concesión en el proyecto Central hidroeléctrica Pachachaca, cuya empresa otorgada con la concesión es de propiedad del empresario chino Yang.

De manera conjunta, tanto los ministros como el presidente del Consejo de Osinergmin serán consultados por la situación actual del proyecto, las comunicaciones con la empresa concesionaria, si se realizó procedimientos sancionadores o no, en el marco de la investigación por el caso 'Chifagate'.

