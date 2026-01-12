Mario Vizcarra: JNE programa audiencia de apelación contra improcedencia de su candidatura para el 15 de enero

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó para este jueves 15 de enero, la audiencia de apelación presentada por el partido político Perú Primero en contra de la resolución que declaró improcedente la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo.

Como se recuerda, el 5 de enero último, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas que fueron presentadas por los ciudadanos Jean Pier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Huamani Pérez, poniendo en vilo su intención de llegar a Palacio de Gobierno.

Decisión será inapelable

Según lo difundido este lunes 12 de enero, la diligencia se llevará a cabo de manera virtual desde las 8:30 a. m. Los abogados de la organización política que fundara el sentenciado expresidente Martín Vizcarra Cornejo, tendrán un plazo determinado para que presenten sus descargos.

Es importante señalar que, lo que resuelvan los magistrados será de carácter inapeable, por lo que será la "última oportunidad" que tendrá el partido político como tal en su afán de seguir en la contienda electoral que tiene como fecha principal, el próximo domingo 12 de abril.

De acuerdo con lo observado por el JEE Lima Centro 1, Mario Vizcarra Cornejo no puede ser candidato presidencial por la sentencia firme en su contra por el delito de peculado, figura que es "irreversible de subsanar" según el artículo 107, literal i) de la Ley Orgánica de Elecciones - Ley N.º 26859.

El dispositivo remarca que no pueden postular a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados por la comisión de delito doloso. Cabe señalar que, esta restricción se menciona en el literal a) del numeral 40.2 del artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

El Pleno del JNE verá este jueves 15 a las 8:30 am la apelación de Perú Primero contra la tacha de Mario Vizcarra. Magistrados decidirán si aplican o no la Ley 30717 que impide que condenados por corrupción postulen aunque estén rehabilitados pic.twitter.com/w91Nkq5kaK — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) January 12, 2026

Postulación al Senado en observación

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura a la próxima Cámara de Senadores de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, bajo las mismas observaciones que impiden - hasta ahora- su candidatura presencial.

La resolución publicada este domingo 11 de enero, hay tres valoraciones que realizó el JEE Lima Centro 2 para dejar fuera de carrera electoral al también hermano del exmandatario Martín Vizcarra, siendo la más grave de todas, la sentencia firme en su contra por el delito de peculado, figura que es "irreversible de subsanar" según el artículo 113, literal h) de la Ley Orgánica de Elecciones - Ley N.º 26859.

En ese sentido, el dispositivo remarca que no pueden postular a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados en calidad de autores o cómplices por delitos dolosos, aunque hayan sido rehabilitados. Cabe señalar que, esta restricción se enmarca en el artículo 34-A de la Constitución.

Citando al artículo de la Carta Magna, señala que para ser parte de la administración pública, el aspirante a funcionario público debe cumplir con los principios de probidad e idoneidad.

Bajo este parámetro, solamente el JNE podrá revertir la suerte de la actual cabeza de Perú Primero, quien podría quedar absolutamente fuera de todo desde las próximas horas.