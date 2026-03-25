Mario Vizcarra responde contra Enrique Valderrama: "Tendremos que llamar a la ouija para que su jefe responda"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra, respondió a Enrique Valderrama (APRA) tras ser acusado como "testaferro político" de su hermano Martín.

Ante ello, el hermano mayor de los Vizcarra indicó que se tendría que contactar mediante la ouija para que el "jefe" de Valderrama responda sobre graves acusaciones, haciendo alusión al expresidente de la República, Alan García.

Mario Vizcarra hace alusión a Alan García

Durante el bloque sobre Integridad pública y lucha contra la corrupción, Mario Vizcarra no dudó en responder a Enrique Valderrama, candidato presidencial por el APRA, quien lo acusó de ser un "testaferro político".

Si bien, ya no se encontraba en la misma terna contra el candidato por el APRA, Mario indicó que se trataba de "un ataque artero que no se lo iba a permitir", indicando que Martín Vizcarra "está preso por enfrentarse a pactos y partidos mafiosos".

En ese sentido, alegó que Valderrama "por su juventud ignora que su partido fue un gran partido de los corruptos", junto con el partido de "los naranjas".

"Mi hermano puede claramente seguir hablando, seguir defendiéndose, en cambio, su jefe tendremos que llamar a la ouija para que responda sobre las graves acusaciones que él desestimó", indicó.

La respuesta llegó durante la segunda tanda debido a que Vizcarra no pudo responder por falta de tiempo. En el primer intercambio, Valderrama criticó la propuesta en seguridad ciudadana brindada por Perú Primero alegando que tal partido no podría hablar atacar el crimen desde la "impunidad y la corrupción".

"Usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel, su hermano lo digita desde la prisión", afirmó el candidato del APRA en contra de Mario Vizcarra.

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