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Paul Jaimes llegó al debate presidencial y lanzó tajante mensaje contra sus contrincantes: "Sinvergüenzas"

Paul Jaimes, representante del partido político Progresemos, llegó al Centro de Convenciones de Lima para el debate presidencial y lanzó un tajante mensaje a sus contrincantes calificándolos de "sinvergüenzas".

Paul Jaimes llegó al debate presidencial y lanzó tajante mensaje contra sus cont
Paul Jaimes llegó al debate presidencial y lanzó tajante mensaje contra sus cont (Foto: Composición Exitosa)

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/03/2026

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En el marco de la quinta jornada del debate presidencial 2026, el candidato del partido político Progresemos, Paul Jaimes llegó al Centro de Convenciones de Lima y en diálogo con la prensa lanzó un tajante mensaje a sus contrincantes calificándolos de "sinvergüenzas".

Paul Jaimes lanza tajante mensaje a sus contrincantes

Al promediar las 7 y 24 de la noche de este miércoles 31 de marzo, el representante del partido político Progresemos, Paul Jaimes, llegó a las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima para participar del quinto día de debate presidencial 2026.

El aspirante al sillón presidencial dialogó con los medios de comunicación en el que habló que esta contienda política deberá enfocarse en "lanzar propuestas viables, sustentables, técnicas" para el país que está esperando

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