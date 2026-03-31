Marisol Pérez Tello enfrenta a Keiko Fujimori y López Aliaga con "Ama sua, ama llulla y ama quella"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el último encuentro del debate presidencial, la candidata Marisol Pérez Tello utilizó su tiempo para hacer una alusión a sus contrincantes Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga usando un principio moral andino, cuestionando a sus rivales.

Además, planteó que se viene enfrentando en Perú un riesgo creciente de división social, y ya no solo entre ricos y pobres, también considerando de quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Apuntando cerrar esa brecha digital para evitar que se profundicen las diferencias.

Referencia cultural y críticas directas

En la parte más intensa de su mensaje, Pérez Tello apeló a la frase "Ama sua, ama llulla, ama quella", atribuida a la tradición incaica, para reforzar un llamado ético en la política. La candidata utilizó esta expresión para dirigir cuestionamientos concretos a sus oponentes.

"No seas mentiroso", dijo mirando a Rafael López Aliaga, mientras que a Keiko Fujimori le expresó: "No seas ociosa". Además, amplió su crítica hacia el Congreso al señalar: "No sean ladrones", en referencia a los candidatos al Parlamento.

Estas declaraciones marcaron uno de los momentos más tensos del debate, al combinar un mensaje simbólico con acusaciones directas. La estrategia discursiva buscó vincular valores tradicionales con la coyuntura política actual, generando reacciones tanto en el escenario como en redes sociales.

Marisol Perez Tello siempre clara y elocuente, cierre muy fino.

Sr. Lopez Aliaga no seas mentiroso, Sra. Fujimori No seas ociosa.

Congresistas que quieren repetir el plato no sean ladrones!

Toma mientras!#VotarConMemoria#debatepresidencialperú #MarisolPerezTello pic.twitter.com/E6QfSQ4IIq — Pierina Oliva Perla (@pierinaoliva) April 1, 2026

Brecha digital como eje de campaña

Más allá del intercambio político, Pérez Tello centró parte de su exposición en una problemática estructural. Señaló que la desigualdad tecnológica puede convertirse en una nueva barrera social, afectando especialmente a poblaciones vulnerables.

"Nosotros vamos a mirar el futuro y vamos a cerrar la brecha digital porque sino se va a agudizar la desigualdad", afirmó durante el debate. En esa línea, advirtió que el país podría dividirse entre "conectados y desconectados", lo que limitaría el acceso a oportunidades educativas y laborales.

El planteamiento apunta a reforzar políticas públicas orientadas al acceso a internet y tecnología, especialmente en zonas alejadas. El enfoque busca posicionar la conectividad como un derecho clave para el desarrollo, en medio de un contexto donde la digitalización avanza de forma desigual.

El cruce de mensajes en el debate refleja el tono de la campaña electoral, donde las propuestas conviven con cuestionamientos directos. La referencia a "Ama sua, ama llulla, ama quella", la brecha digital y las críticas a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga marcaron uno de los momentos más recordados de la jornada.