Debate Presidencial 2026: Tribunal de Honor del Pacto Ético rechaza ataques de jornada del 30 de marzo

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió el comunicado 'Exhortación N°10 en donde condena y rechaza "cualquier tipo de agresión, violencia y/o ataques que atentan contra un ambiente electoral pacífico y democrático".

Este recordatorio ocurre luego del inicio de la segunda ronda de debates ocurrido el lunes 30 de marzo donde se precisaron diversos hechos que lindan con el incumplimiento del pacto por parte de las agrupaciones políticas.

Tribunal de Honor rechaza ataques durante debate del lunes 30 de marzo

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE), instalado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), emitió una nueva exhortación a las agrupaciones políticas que asumieron los compromisos éticos previo a las jornadas de debates.

Tras las actuaciones de las 12 fuerzas políticas presentadas el lunes 30 de marzo, el Tribunal de Honor ha emitido la Exhortación N°10 en donde comunica su "profundo rechazo" ante los hechos ocurridos en el inicio de esta segunda ronda.

Así, indican que producto de la labor de supervisión de los Compromisos se dieron cuenta de hechos puntuales los cuales incluyen agresiones físicas y lenguaje inapropiado:

Ataques contra Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y acompañantes por simpatizantes del partido político APRA, según expone el propio documento.

(Frente de la Esperanza 2021) y acompañantes por simpatizantes del partido político APRA, según expone el propio documento. Agresiones físicas propiciadas por simpatizantes del APRA contra el ejercicio en funciones del reportero Eduardo Sarmiento Marín.

Declaraciones "desafortunadas" de algunos candidatos presidenciales por usar "lenguaje inapropiado, calificativos y apelativos denigrantes" contra sus pares

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral emite Exhortación N° 10 que condena y rechaza todo tipo de agresión, violencia y/o ataques que atenten contra un ambiente electoral pacífico y democrático. pic.twitter.com/yrEk5zPfAW — JNE Perú (@JNE_Peru) March 31, 2026

Llaman la atención a los partidos

Por los hechos registrados durante el debate del lunes 30, el Tribunal llamó la atención a las agrupaciones políticas para que preserven un "ambiente electoral pacífico y democrático". En ese sentido pidió que se guarde la debida compostura y "contribuir reaccionando de inmediato frente a agresiones".

"Este Colegiado es enfático al condenar y rechazar cualquier tipo de agresión, violencia y/o ataques que atenten contra un ambiente electoral pacífico y democrático. Es responsabilidad de las organizaciones políticas promover e instar a sus candidatos, partidarios, simpatizantes y/o personal de seguridad a guardar la debida compostura"; se lee en el comunicado.

Por tal razón, llaman la atención a que las jornadas que quedan (martes 31 y miércoles 1 de abril) se mantenga el "decoro y la probidad" y ha abstenerse a realizar actos que atenten contra la integridad de otros participantes, ciudadanos y periodistas.

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral realizó un nuevo llamado para que las organizaciones políticas recuerden sus compromisos asumidos. Ello luego de que registraran hechos tipo agresión durante el debate del lunes 30 de marzo.