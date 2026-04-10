Marisol Pérez Tello recuerda mandato de Dina Boluarte: "Ninguna mujer se siente representada por esa vanidad y poca empatía"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A dos días de que se celebren las elecciones generales en nuestro país, la candidata presidencial por el partido Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, visitó Exitosa para analizar la crisis política de este último quinquenio y, en especial, sobre la gestión realizada por la exmandataria Dina Boluarte Zegarra.

La también exministra de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, aseveró que cuenta con la capacidad y experiencia para liderar una gestión totalmente distinta a la realizada por la exintegrante de la plancha presidencial de Perú Libre en 2021.

Busca ser la primera presidenta elegida en una elección

Marisol Pérez Tello es una de las cuatro candidatas presidenciales (junto a Keiko Fujimori, Rosario Fernández y Fiorella Molinelli) que intentará pasar a la historia por convertirse en la primera presidenta del Perú elegida en una elección popular.

En ese sentido, asegura que dejará en alto el nombre de todas las mujeres del país, a fin de que puedan sentirse representadas en un eventual Gobierno suyo a partir de 28 de julio, en comparación con Boluarte Zegarra, a quien recordó como una mujer ausente de valores.

"Dina Boluarte no nos representa, nosotras la tenemos claro. Ninguna mujer se siente representada por esa vanidad y por esa poca empatía con todo (...) Por eso, es que hay que darle una oportunidad a una mujer que sabe lo que quiere, en términos políticos, en términos de acción política, de hacer políticas públicas, de dialogar. Que tiene la experiencia en el Congreso y el Ejecutivo", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, la candidata presidencial por Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, cuestionó a Dina Boluarte al señalar que no representa a las mujeres del Perú y criticó su actitud, calificándola de poco empática.



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Por su parte, recordó que no posee denuncias durante su paso como congresista y ministra de Justicia; además, de que cuenta con un equipo capaz de hombres y mujeres con la experiencia suficiente para administrar correctamente al Estado.

En contra de aplicar la pena capital en el Perú

La candidata presidencial no fue ajena a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los peruanos. Ante la propuesta de algunos contendores políticos sobre retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para aplicar la pena de muerte, Pérez Tello se mostró totalmente en contra de adoptar dicha iniciativa.

"Yo estoy en contra de la pena de muerte, porque no resuelve el problema. Primero: está estudiado que no baja la tasa de victimización ni la tasa de actividad delictiva. Segundo: porque el error judicial es irreversible y tercero; porque no creo que ese sea el camino", expresó.

Como parte de su propuesta de gobierno, la representante de Primero La Gente, indicó que la prioridad debe ser "arreglar el sistema de justicia", haciendo énfasis en la peligrosidad de las leyes denominadas 'pro crimen', las cuales aseguró, que las derogará.

Marisol Pérez Tello dejó en claro que un eventual Gobierno suyo no será como el de la expresidenta Dina Boluarte y que una de sus prioridades será corregir el sistema de justicia, teniendo como base su experiencia en el MINJUSDH.