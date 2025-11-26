Martín Vizcarra abandona sede de Poder Judicial tras ser condenado a 14 años de prisión

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la lectura de su sentencia de 14 años de prisión efectiva, Martín Vizcarra salió de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, sede Carlos Zavala, en dirección a la evaluación de medicina legal y control de identidad.

El expresidente fue seguido por una caravana por diferentes medios de comunicación hasta su llegada a la sede Iquitos del Poder Judicial donde se continúan las diligencias tras la sentencia de prisión de pena efectiva con ejecución inmediata.

Martín Vizcarra es trasladado a sede judicial

El expresidente Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito contra la administración pública por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' permaneció en la sede judicial hasta las 17:10 horas de este miércoles 26 de noviembre.

Posteriormente, el exmandatario fue trasladado en una camioneta polarizada hacia la sede de la Corte Superior de Justicia ubicada en la avenida Iquitos en el distrito de La Victoria. En tal lugar se llevará a cabo la evaluación de médico legista y control de identidad.

A exterior de la sede judicial se encuentra una gran cantidad de simpatizantes del expresidente de la República quienes aguardan los próximos movimientos como su trasladado hacia el penal que fuera clasificado.

Vizcarra podría permanecer su primera noche como sentenciado al interior de la carceleta de la sede Iquitos del Poder Judicial. Ello, hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defina la clasificación del exjefe de Estado para que cumpla con lo 14 años de prisión.

Según información preliminar, Martín Vizcarra sería trasladado hacia el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, reclusorio donde también purgan pena los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Con la posibilidad de que en las próximas horas se sume también, el exjefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, tras la lectura de su sentencia.

Condena, inhabilitación y reparación civil

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional condenó a 14 años de prisión efectiva al expresidente: 8 años por el caso 'Hospital de Moquegua' y 6 años por 'Lomas de Ilo'. Además se impuso una inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 94 mil 900 soles.

Ello, luego que la jueza Fernanda Ayasta, la representante del Juzgado y encargada de leer la sentencia, consideró "probado" que el líder del partido Perú Primero tenía información para el favorecimiento de Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo, así como la reunión con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para ofrecer datos a cambio de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado hacia la sede Iquitos del Poder Judicial donde se realizarán los exámenes de medicina legal y control de identidad tras la sentencia por 14 años de prisión en su contra.