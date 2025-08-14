Martín Vizcarra hizo méritos para obtener prisión preventiva, según Ernesto Blume: "Ignoró su inhabilitación"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció respecto a la prisión de prisión dictada contra el exmandatario Martín Vizcarra por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. Según precisó, Vizcarra hizo "méritos" para recibir dicha medida judicial en su contra.

Actitudes de Vizcarra fueron "rebeldes"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Blume consideró como una "falta de respeto" el hecho que el exmandatario Vizcarra Cornejo haya decidido ignorar medidas en su contra como la inhabilitación para postular a elecciones presidenciales.

"Yo creo que el señor Vizcarra ha estado haciendo los méritos para ganarse esta medida, porque obviamente si está inhabilitado para ejercer sus derechos políticos, pretender ignorar totalmente los efectos de esa medida y lanzarse a campaña como si estuviese en pleno ejercicio de su derecho político", dijo a Canal N.

Ernesto Blume sobre prisión preventiva contra Vizcarra: "Ha hecho méritos para esta medida. Ignorar su inhabilitación y lanzarse en campaña es una actitud de rebeldía y falta de respeto".



De tal modo, Blume se mostró en contra de las actitudes del expresidente Martín Vizcarra sobre pretender lanzarse a una campaña política, a pesar de que se encuentra inhabilitado para ejercer dicho derecho político. Se estaría vulnerando la decisión de las autoridades que dispusieron la medida en su contra.

En tal sentido, consideró que Vizcarra mantuvo una "actitud de rebeldía" que habría generado que el juez Jorge Chávez Tamariz tome la decisión de dictar cinco de los seis meses de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en el marco de los casos que se siguen en su contra.

Dictan prisión preventiva contra Vizcarra

Cabe mencionar que, estas declaraciones se dan luego de que, el último miércoles 13 de agosto, el juez Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. El expresidente es acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio cuando fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

Según el argumento presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche, el exmandatario habría recibido millonarias coimas para favorecer a las constructoras Obraínsa e ICCGSA y otorgarles los proyectos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua.

Durante todo el proceso que se le sigue a Martín Vizcarra, uno de los principales argumentos de la Fiscalía es que no cuenta con arraigo laboral alegando un inminente peligro de fuga. Esto intentó ser desmentido por el expresidente presentando recibos por honorarios por consultorías a su propio Perú Primero y la empresa de su esposa.

De esta manera, el expresidente del TC, Ernesto Blume, indicó que Martín Vizcarra ignoró en modo de "rebeldía" su inhabilitación para participar en elecciones generales y realizó campaña política. Esto habría contribuido en que el Poder Judicial dicte prisión preventiva en su contra.