Salvador del Solar envía mensaje a la población y pide no votar por los actuales partidos políticos: "Tienen controlado el poder"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de las primeras rondas de debate de los candidatos a la presidencia de la República, Salvador del Solar, expremier del gobierno de Martín Vizcarra, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a la población en general de cara a las próximas elecciones generales del 12 de abril.

Acusa al Congreso de la actual coyuntura

En primera lugar, el otrora presidente del Consejo de Ministros, indicó que pase lo que pase en los comicios generales, el Congreso sacará al elegido y pondrá a una persona a la que calificó como 'títere'. Por ello, hizo un llamado de reflexión a sus seguidores asegurando que hay mucho que hacer por parte de la ciudadanía.

"Vamos a elegir a un presidente y después el Congreso lo va a sacar cuando le dé la gana y lo va a reemplazar por un títere", indicó.

Luego de ello, aseguró que existe un porcentaje importante de personas que aún no deciden por quien votarán el 12 de abril. Según comentó, los partidos que lideran las encuestas cuentan con un número mínimo de preferencias por lo que este grupo de ciudadanos podría definir la carrera electoral, especialmente al interior del legislativo el cual tiene controlado el poder, según comentó.

"Hay personas que piensan que no hay mucho que podamos hacer, eso no es verdad, no es cierto, los que lideran las encuestas tienen apenas 10%, los que no han decidido su voto son más del 30%. Eso sí, no va a haber ningún cambio si no hacemos que suceda desde el Congreso, es ahí donde un grupo de partidos políticos tiene controlado el poder", añadió.

No votar por los actuales partidos

Uno de los puntos en el que hizo especial énfasis fue en el hecho de que la gente no voto por los partidos que se encuentran actualmente en el Congreso de la República. De acuerdo a su parecer, existen otros movimientos que puede ser opción importante en la gente para así evitar que los mismos de siempre continúen manejando las cosas a su antojo.

"No votes por Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Juntos por el Perú (JPP), Somos Perú y Podemos Perú, por ninguno de ellos, hay otras opciones bastante razonables con distintas preferencias políticas", finalizó.

En resumen, Salvador del Solar, expremier del gobierno de Martín Vizcarra, pidió a la población en general no votar por los actuales partidos del Congreso para no dejar que continúan ejerciendo el poder desde ese lugar.