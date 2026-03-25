Mesías Guevara arremete contra Keiko Fujimori en el Debate Presidencial: "Yo la voy a papear"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

"Yo la voy a papear". Con esta frase, el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, marcó uno de los momentos más comentados de la tercera fecha del Debate Presidencial 2026, al responder directamente a Keiko Fujimori en medio de un intercambio sobre inseguridad ciudadana y corrupción.

En esta jornada participaron Guevara, Fujimori y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), conformando la terna número 3. La candidata de Fuerza Popular abrió el bloque con un discurso centrado en la criminalidad, asegurando que su partido tiene "la fuerza, la experiencia y el equipo para derrotar a estas lacras".

Con ello, Fujimori apeló a la necesidad de recuperar el orden y destacó que "se necesita más diálogo, menos confrontación y más madurez política".

El turno de Guevara fue inmediato y frontal. Señaló que el "pacto mafioso que gobierna desde el Congreso" ha afectado la integridad de la policía y "secuestrado" el sistema de justicia, recordando además las muertes ocurridas en el sur durante las protestas. Con tono enérgico, exclamó: "¡Fujimori nunca más!".

Colaboración eficaz y 'ghosting'

La dinámica del debate dio paso a una pregunta sobre la modificación de la figura de la colaboración eficaz, aprobada por insistencia en el Congreso con votos de Fuerza Popular. Fujimori, sintiendo que la consulta la interpelaba directamente, respondió primero y aprovechó para replicar a Guevara.

"Son muchos años de insultos, la verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, yo le voy a hacer 'ghosting'".

La 'papeada'

Tras esa intervención, Guevara recogió el término juvenil y lo devolvió con la misma ironía, marcando uno de los momento más comentados del debate.

"Ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a 'ghostear', yo la voy a 'papear'".

La frase, asociada en redes a la acción de humillar o dejar sin argumentos a alguien en una discusión, generó múltiples reacciones entre usuarios, especialmente jóvenes, que entendieron de inmediato el término e interpretaron el comentario como un golpe verbal en medio del debate.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Respondiendo a señalamientos de Mesías Guevara, Keiko Fujimori le dijo que le hará 'ghosting', recibiendo una creativa réplica del candidato del Partido Morado, quien le dijo que él la va "a papear". Además, aprovechó para mencionar a José Domingo Pérez, que... pic.twitter.com/i8xxU87ppz — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

El candidato morado completó su intervención con propuestas para fortalecer la fiscalía y respaldar a fiscales como Delia Espinoza y José Domingo Pérez, añadiendo con sarcasmo que este último "le encargó saludar a Nieto y a Fujimori porque tanto lo quieren".

El episodio entre Guevara y Fujimori se convirtió en uno de los momentos más virales del Debate Presidencial 2026. La frase "yo la voy a papear" sintetizó la confrontación directa entre ambos candidatos y reflejó cómo el lenguaje juvenil y los códigos de internet se han filtrado en la política nacional.