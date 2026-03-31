Mesías Guevara lanza dardo contra López Aliaga: "Hay therians que se visten de cerdos"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, lanzó una indirecta en medio de su participación en el Debate Presidencial. Indicó que en la política peruana "hay famosos therians que se visten de cerdos", figura que hace alusión al muñeco del partido de Rafael López Aliaga, quien también es conocido como 'Porky'.

Cuestionó gestión de Aliaga

Fiel a su estilo, Mesías Guevara no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra los candidatos políticos más cuestionados de este debate.

Pese a que no estuvo en la misma ronda que el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, el postulante por el partido Morado cuestionó reiteradamente su gestión como alcalde y su decisión de postular a la Presidencia.

Inició indicando que una de sus propuesta está enfocada en la educación financiera para que "no endeuden" la Municipalidad de Lima, haciendo alusión al paso de Aliaga por la alcaldía. "4 mil millones que él tiene que pagar". Además, indicó que RLA habría brindado una imagen donde "se cree un gran empresario".

En otro momento, indicó que la propuesta por extender el internet a nivel nacional es tomada "por moda" por algunas fuerzas políticas. Así, indicó que Aliaga "no sabe cómo se come la tecnología" y lo único que sabía hacer es "invocar a las shushupes para luchar contra la inseguridad ciudadana".

Llama therian a RLA

Sin embargo, el momento más álgido de su intervención llegó cuando los candidatos de esta ronda, Guevara y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), fueron advertidos a respetar el compromiso de buena conducta.

Ante ello, Guevara hizo un "recordatorio" al moderador y público en general al indicar que habían ciertos personajes de la política peruana que se hacían pasar por therians.