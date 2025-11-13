RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
¡Toman medidas!

Minedu brindará "facilidades" para investigar fallecimiento de escolar en colegio IE Héroes del Cenepa

El Ministerio de Educación se comprometió a dar todas las facilidades a las autoridades durante la investigación por el fallecimiento de un escolar en el colegio I. E. Héroes del Cenepa.

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/11/2025

El Ministerio de Educación lamentó el fallecimiento de un escolar de 14 años en la institución educativa Héroes del Cenepa por presunta negligencia al no brindarle auxilio. Por ello, se comprometieron a dar "todas las facilidades" en la investigación. 

Responden a denuncia

Padres de familia denunciaron que la muerte de su hijo, que cursaba el tercero de secundaria, fue a causa de una presunta negligencias de parte del colegio por no haberle brindado el auxilio médico tras las presentar las convulsiones. 

En diálogo con Exitosa, los padres del adolescente denunciaron además, que el centro educativo no contaba con una enfermería y que la maestra no le facilitó el apoyo médico pese a la solicitud de los compañeros, a quienes habría amenazado, según los familiares, con reprobarlos de intervenir. Por ello el Minedu expresó su pesar a la familia en este momento tan complicado e informaron: 

"De acuerdo con la información preliminar, el estudiante fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, lamentablemente se confirmó su deceso", detallaron. 

Tras lo sucedido, el Minedu informó que ha dispuesto la activación de los protocolos de atención y de las acciones de supervisión correspondientes al centro educativo, a través de la UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. 

"Asimismo, se brindarán todas las facilidades para las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes, a fin de esclarecer, con total transparencia, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En paralelo, el Minedu ha dispuesto que los equipos de Tutoría y Convivencia Escolar brinden acompañamiento emocional y soporte especializado a la familia y a la comunidad educativa", indicaron. 

Titular del Minedu da sus condolencias

Por su parte, y sumando a las condolencias de su cartera, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, expresó su pesar por el fallecimiento del adolescente de 14 años. 

"Como ministro de Educación, expreso mi profundo pesar por el sensible fallecimiento del estudiante de la IE Héroes del Cenepa, en el Cercado de Lima. Acompaño con respeto y solidaridad el inmenso dolor de su familia en este momento tan difícil", publicó en su cuenta de X. 

Asimismo, tal como su sector, reafirmó su compromiso con la protección, la seguridad y el bienestar de los estudiantes de todo el país. A ello, se suma el compromiso del Minedu por adoptar medidas para garantizar un entorno educativo seguro. 

Por ello, el Minedu aseguró dará las facilidades para la investigación y se determine las causas y responsabilidades ante la muerte de un escolar en el colegio I. E. Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima.

