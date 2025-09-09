Ministerio Público solicita retirar su voto sobre la viabilidad del nuevo penal 'El Frontón'

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 9 de setiembre el Ministerio Público ha solicitado formalmente el retiro del voto que le dio a la viabilidad del proyecto del nuevo penal 'El Frontón' en la isla homónima. Esto ocurrió en la última sesión del CONAPOC del 2 de setiembre pasado, que estuvo liderado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez y contó con una votación unánime.

Sin informe sobre observaciones

La posición del MP se sustenta en el pedido que realizó el doctor Germán Small Arana, quien de forma expresa, requirió un informe técnico sobre la infraestructura de la futura cárcel de máxima seguridad. Además, expresó preocupación por los ambientes que estarían destinados para los reos del alto rango en el mundo del hampa.

"Solicito formalmente el retiro de nuestro voto en el extremo del acuerdo que declara la viabilidad de la construcción del establecimiento penitenciario 'El Frontón' para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas, adoptado en el marco de la reciente sesión del CONAPOC", suscribe, el fiscal Marcial Paucar Chappa.

El documento señala también que el actual premier, Eduardo Arana Ysa, cuando se desempeñó como titular de Justicia y Derechos Humanos, opinó en su momento que no era viable levantar una prisión en la isla. Sin embargo, recientemente le ha dado el visto bueno, destacando que tendrá nuevas condiciones.

Boluarte aseguró que entregará el penal

De forma anticipada, antes de la sesión del CONAPOC, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó el 31 de agosto último a la isla El Frontón, para inspeccionar la zona. Junto a varios de sus ministros, revisó unos planos preliminares y escuchó a los expertos del MINJUSDH.

Tras esta visita, se reunió con algunas carteras y anunció que el 3 de setiembre se firmaría un convenio entre tres ministerios: Justicia, Defensa y Vivienda. Este acuerdo les permitiría trabajar en la construcción de esta cárcel, junto con miembros del Ejército y acortando los tiempos para entregarlos en la fecha establecida.

Esta propuesta le trajo críticas de varios parlamentarios y exministros, la cual la mandataria ignoró. Aseguró que entregará el penal y que su costo aproximado será de 500 millones de soles.

