Juan Sheput a oposición tras otorgamiento de facultades: "Le han quitado al país la posibilidad de realizar cambios rápidos"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se refiró acerca de la aprobación de las facultades extraordinarias que fueron otorgadas al Gobierno de Keiko Fujimori para abordar dos temas de urgencia: la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Sin embargo, tuvo una tajante opinión sobre la oposición a la que acusó de haberle "quitado al país la posibilidad de realizar cambios rápidos".

La dura crítica de Sheput a la oposición tras otorgamiento de facultades

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche del último martes, 6 de octubre, delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por un lapso de 90 días.

Estas propuestas se encuentran estipuladas en el dictamen en mayoría que presentó la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. La solicitud para el mecanismo constitucional fue aprobada por con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. tras una segunda votación del dictamen de mayoría, que en primera instancia fue rechazada por el Pleno de la cámara baja.

Ahora, la mañana de este miércoles, 7 de octubre, el funcionario brindó declaraciones a la prensa para referirse acerca de esta aprobación y sobre el mensaje que compartió en sus redes sociales calificando esto como un "triunfo pírrico´de la oposición".

"Yo creo que están de espaldas al país los señores opositores que en ese momento le han negado al Gobierno la posiblidad de tener una delegación de facultades amplía y que le permita acelerar los procesos de cambio en el país. La verdad que no sé qué celebran los opositores del Buen Gobierno, de Juntos por el Perú al hberle negado facultades al país porque le están negando al Perú los cambios que se necesita", señaló.

El Gobierno no claudicará en el deseo de buscar la mejora del país

Además, el miembro del Gabinete Ministerial, presidido por el primer ministro Luis Galarreta, aseguró que el Gobierno no claudicará en el deseo de buscar la mejora del país.

"Ha habido un pedido de 66 puntos claramente estipulados, todos sustentados adecuadamente que siginifcaban un proceso de cambio en el país. ¿Qué le queda al Gobierno? Iremos por el lado de los proyectos de ley. No vamos a claudicar en nuestro deseo de buscar la mejora para el país", afirmó.

Un día después de que el Congreso determine otorgarle faculktades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por un período de 90 días, el mnistro del Trabajo, Juan Sheput, declaró a la prensa y se dirigió a la oposición para acusarla de haberle "quitado al país la posibilidad de realizar cambios rápidos".