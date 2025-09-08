Said Palao responde sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: "Ya se viene mi hijo"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista con un medio local, Said Palao fue abordado por la prensa sobre los constantes rumores que circulan acerca de Alejandra Baigorria y un posible embarazo. Su respuesta sorprendió a muchos, y acá te contamos lo que dijo el integrante de Esto es guerra.

Alejandra Baigorria y los rumores de embarazo

Tras su regreso de la luna de miel en Europa, Alejandra Baigorria y Said Palao fueron objeto de especulaciones sobre un posible embarazo. Las especulaciones aumentaron cuando el padre de la 'Rubia de Gamarra' publicó un video en el que bromeaba sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Sin embargo, la empresaria aclaró que, aunque tienen planes de agrandar la familia, por el momento no está embarazada. "Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular", comentó entre risas.

Y frente a la broma de su padre, Sergio 'Cheky' Baigorria, sobre un posible embarazo, ella respondió con humor. "Mi papá es un niño grande y obviamente quiere ser abuelo, comienzan a molestar y dar su chongo, pero no pasa nada... todavía no... no hay barriguita", añadió la 'Gringa de Gamarra'.

Said Palao descarta rumores de embarazo

Durante una reciente entrevista con la prensa, Said Palao no pudo esquivar la inevitable pregunta sobre un posible embarazo. Fiel a su estilo, el chico reality respondió entre bromas sobre los planes de agrandar la familia:

"Ya pasó dos meses y medio y prácticamente ya se viene mi hijo... no, o sea, ya en algún momento. Siempre está rondando, yo ya tengo una hija, pero se dará en su momento".

Recordemos que, anteriormente, el integrante de Esto es guerra ya se había pronunciado sobre el tema de agrandar la familia, destacando que ambos han llevado su relación con calma y madurez, y que así seguirán actuando frente a la posibilidad de convertirse en padres.

"En nuestra relación se han dado siempre las cosas paso a paso, todo a su tiempo y todo se va a dar así, nada desesperado. En nuestro caso ya lo buscaremos en un futuro temprano, pero ahorita, ahorita, no", sostuvo Said en aquella ocasión.

Durante la entrevista, Said Palao respondió sobre el supuesto embarazo de Alejandra Baigorria, dejando entrever que es un tema que comentan como pareja pero sin definiciones apresuradas. El chico reality mostró que ambos prefieren mantener la calma respecto a la paternidad.