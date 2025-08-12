Ministro de Justicia asegura que se reforzó la presencia del Estado en la frontera con Colombia

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, remarcó el mensaje del Ejecutivo respecto a que en el Perú no hay ningún problema limítrofe con Colombia. Las declaraciones se dieron luego de la reciente colocación de una bandera de dicho país en la isla Santa Rosa, en territorio peruano, por parte de un precandidato presidencia colombiano.

Alcántara sobre colocación de bandera colombiana

El titular del Minjus señaló que el acto de colocar la bandera de Colombia en territorio peruano no contribuye a solucionar el problema que "han creado algunos personajes" y consideró que el canal diplomático es el adecuado para solucionar este impase.

"Como hemos dicho en varias oportunidades, para el Perú no existe ningún problema limítrofe [con Colombia]. La presidenta siempre ha estado al tanto de esta lamentable situación y esperamos simplemente que este problema finalmente se arregle por la vía diplomática, que es lo que corresponde", dijo Alcántara en declaraciones TV Perú.

Alcántara manifestó que se ha reforzado la presencia del Estado en la isla Santa Rosa y, a su vez, se está trabajando en un dispositivo legal que permita destinar recursos necesarios para continuar con dicha labor.

Además, mencionó que, si bien se pueden presentar esta clase de actitudes "provocadoras", como la colocación de la bandera, "con los argumentos técnicos, jurídicos y diplomáticos que maneja el Perú, se va a esclarecer sin ninguna duda que no existe ningún problema limítrofe y que la isla Chinería es territorio peruano, no desde ahora, sino desde el año 1922".

Precandidato de Colombia colocó bandera en territorio peruano

El precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, fue quien colocó el último lunes 11 de agosto la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicada en Loreto. A través de un video, quien fue alcalde de Medellín aseguró que el distrito es "territorio colombiano".

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el exalcalde de Medellín expuso orgulloso su actuación en territorio peruano. En la publicación adjuntó un video de su recorrido hacia la isla Santa Rosa y el proceso de izar la bandera colombiana.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

Asimismo, en las imágenes el precandidato presidencial asegura que no permitirá que se "pierda" el río Amazonas a "manos de Perú", en referencia a la problemática del acceso que tiene Leticia al torrente. Es por esta acción que el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, informó que se ha reforzado la presencia del Estado peruano en el lugar.