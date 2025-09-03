RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Ministro de Transportes respalda construcción de nuevo penal 'El Frontón': "Hay que tomar medidas drásticas"

En declaraciones a la prensa, el titular del MTC, César Sandoval, respaldó la construcción del nuevo penal 'El Frontón' y señaló que esta medida busca aislar a los cabecillas de las organizaciones criminales.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció respecto al anuncio por parte del Ejecutivo de construir un nuevo penal en la isla 'El Frontón'. Según precisó, esta medida busca aislar a los cabecillas de las organizaciones criminales, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se mostró a favor de este planteamiento anunciado en un primer momento por la presidenta Dina Boluarte.

"Me parece una buena decisión por parte del Gobierno. Hay que tomar medidas drásticas y hay que aislar a los cabecillas, a los delincuentes y a los que ahora nos amenazan día a día con las extorsiones, con el sicariato y una serie de crimen organizado. Creo que es una buena decisión", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Sandoval fue enfático al señalar que esta propuesta sería una "buena decisión" por parte del Gobierno de Boluarte Zegarra, idea que fue respaldada y ratificada luego por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según el ministro de Transportes, se deben tomar medidas más drásticas para combatir la inseguridad ciudadana.

En tal sentido, el titular del MTC indicó que la construcción de dicho establecimiento penitenciario servirá para aislar de la población a los líderes de organizaciones criminales, delincuentes, extorsionadores, sicarios y más sujetos inmersos en estos delitos; ello a pesar de los cuestionamientos por parte de exfuncionarios que advierten un alto costo en el mantenimiento de dicho penal.

Según detalló, no solamente se está planteando la idea de la construcción del penal, sino se está realizando un trabajo integrado, el cual sería parte de la solución ante el problema de hacinamiento penitenciario y el aumento de delincuencia y criminalidad.

Aprueban construcción del nuevo centro penitenciario

Cabe mencionar que, por unanimidad, los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), aprobaron el último martes 2 de septiembre la construcción del nuevo centro penitenciario 'El Frontón'. Este penal reemplazará al cerrado hace 39 años en la isla homónima ubicada a siete kilómetros del distrito de La Punta, en el Callao.

A través de una publicación en redes sociales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), informó que los integrantes de esta asamblea acordó el levantamiento de un penal de máxima seguridad en esta zona insular del Perú. Este, servirá para internar a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.

De esta manera, el titular del MTC, César Sandoval, respaldó la construcción del nuevo penal de 'El Frontón' y señaló que esta medida busca aislar a los cabecillas de las organizaciones criminales. 

