Norma Yarrow y su polémico comentario contra Kelly Portalatino: "No se ha subido más que a un burro"

En medio del debate sobre si se declara en emergencia por 60 días el transporte en Lima y Callao, las congresistas Kelly Portalatino y Norma Yarrow tuvieron un cruce de palabras.

El incidente se inició por las críticas de la congresista de Perú Libre al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la donación de vagones y locomotoras que causarían contaminación. Además, Portalatino cuestionó la antigüedad de los vagones.

Por su parte, Norma Yarrow defendió la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima y calificó como "barbaridades" las declaraciones de Kelly Portalatino.

"Realmente la ignorancia es bien atrevida (...) No digamos barbaridades y eso, señores, porque la señora Portalatino que habla del tren. El tren es una donación que gracias, ahora se está recibiendo, y que son coches con locomotoras que se prenden a diesel y funcionan de manera eléctrica. Nunca se ha subido más que en un burro. Pero hay que entender y hay que saber lo que es una buena donación para este país . Por eso digo, la ignorancia es atrevida, cuando no se sabe lo que el país necesita", respondió Yarrow.

Al ser consultada por este incidente, Norma Yarrow aseguró que no tuvo intención de discriminar a Kelly Portalatino y manifestó que no considera ofensivo mencionar que alguien se transporta en burro.

En esa misma línea, la legisladora de Renovación Popular apuntó que el mencionado animal aparece junto a la sagrada familia en el pesebre.

"Yo soy chiclayana y he caminado en burro. Si le molesta me disculpo, pero yo me subo al burro y no me siento mal, soy feliz, son preciosos. El niño Jesús tenía un burrito al costado", agregó.