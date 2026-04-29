Presidencia aclara dichos de José Balcázar sobre comunidad judía luego del reclamo de embajadas

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano enfrentó una crisis diplomática luego de que el presidente José María Balcázar mencionara teorías cuestionables sobre el origen de la Segunda Guerra Mundial. Ante el malestar internacional, el Ejecutivo publicó un documento oficial para desvincularse de cualquier postura antisemita reciente.

Aclaración sobre el discurso en la CCL

Según el Despacho Presidencial, las palabras del mandatario en el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima fueron una referencia directa a la obra literaria de Antonio Escohotado. El comunicado indica que aquellas expresiones solo reflejaban la opinión de ese autor específico.

La institución aclaró que el mandatario peruano lamenta profundamente que sus declaraciones hayan provocado una interpretación errónea sobre el pueblo judío. Por ello, buscaron precisar que no existe una intención de validar teorías que distorsionen los hechos históricos ya conocidos mundialmente.

"El señor presidente de la República lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial", comunicó.

Asimismo, el Ejecutivo enfatizó que la posición del Estado sobre el conflicto bélico global no ha cambiado en absoluto. Las autoridades remarcaron que el fanatismo nazi fue el único causante de la deflagración y el genocidio sufrido por los ciudadanos judíos.

Condena oficial y respaldo diplomático

El pronunciamiento oficial también sirvió para recordar que el Perú mantiene una relación histórica de amistad con el pueblo de Israel. En el texto, se menciona que el apoyo peruano a la creación del Estado de Israel es un pilar invariable de la nación.

De igual manera, el mandatario aprovechó el documento para solidarizarse con todas las familias afectadas por las acciones del régimen alemán del siglo pasado. El Gobierno ratificó su compromiso de luchar contra toda forma de discriminación que vulnere la dignidad humana actual.

"El señor presidente José María Balcázar expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial, reitera su condena contra el antisemitismo", indicó.

Con esta respuesta, el Palacio de Gobierno intenta mitigar el impacto negativo en las relaciones exteriores con Alemania e Israel. La prioridad de la gestión es asegurar que no existan dudas sobre el respeto absoluto al pueblo judío y la memoria de las víctimas.

Finalmente, el Ejecutivo subrayó que cualquier mención económica previa no debe interpretarse como una justificación a la violencia nazi. De esta forma, el presidente José Balcázar espera cerrar el capítulo de la controversia por sus comentarios sobre los judíos y el antisemitismo internacional.