Censura contra presidente José Balcázar tendría "fines oscuros" detrás, advierte Héctor Acuña

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la incertidumbre que vive el Congreso por la moción de censura contra José María Balcázar, el congresista de Honor y Democracia, Héctor Acuña, adelantó que no respaldará la iniciativa.

En entrevista con Exitosa, el parlamentario fue enfático: "No, definitivamente, porque no hay las condiciones". Según explicó, un eventual cambio en la presidencia del Parlamento —y por sucesión en el Ejecutivo— generaría más inestabilidad en un momento delicado para el país, donde en menos de 3 meses se espera un cambio de gobierno tras las elecciones.

Acuña subrayó que la censura no solo abriría un escenario de crisis institucional, sino que también dejaría en el aire la pregunta de quién asumiría el cargo en caso de destitución.

"Crearía incertidumbre, y deberíamos ser claros: los promotores esconden cosas para conseguir sus fines", afirmó.

Intereses detrás de la moción

El congresista sostuvo que la propuesta de censura, inpulsada por Ilich López, no responde a un interés genuino de fortalecer la institucionalidad, sino a motivaciones personales.

"Al Estado lo ven como un botín. Por lo que conocemos, no hay mociones que se hayan dado de buena fe, siempre detrás hay intereses oscuros", señaló.

Acuña recordó que la molestia de algunos sectores proviene de la censura anterior contra el expresidente José Jerí, lo que habría dejado resentimientos en quienes aspiraban a, presuntamente, controlar Palacio de Gobierno a través de la sucesión parlamentaria.

"A muchos les ha dolido la salida de Jerí, no les ha parecido tan bien. Imagina tenerlo en Palacio, tener las decisiones en sus manos... perder eso cuesta", comentó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de Honor y Democracia, Héctor Acuña, acusó a la Mesa Directiva y a las bancadas que la conforman de ser responsables de la crisis política. Señaló que desde Dina Boluarte han venido gobernando y se han... pic.twitter.com/sMX4HFAob3 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2026

Balcázar: ¿Una resistencia a los intereses?

Consultado sobre si Balcázar representa una especie de resistencia frente a esos intereses, Acuña consideró que el término "títere" puede sonar exagerado, pero admitió que existe una dependencia por buscar poder en el Ejecutivo desde el Legislativo.

"Todos sabemos que no hay equilibrio de poderes. De la teoría al hecho, hay mucho trecho", agregó, dejando entrever que la pugna por la presidencia del Congreso es también una disputa por el control político del país.

Las declaraciones del congresista se suman a las voces que cuestionan la moción de censura contra Balcázar, presentada por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, tras la polémica decisión de suspender la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

En este escenario, el Congreso se prepara para debatir la moción tras el retorno de los legisladores a Lima, en medio de la semana de representación. El desenlace marcará no solo el futuro de Balcázar, sino también el rumbo institucional del país en plena campaña electoral.