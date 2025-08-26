Gobierno de Javier Milei declara al "Cártel de los Soles" como organización terrorista: "Del lado correcto de la vida"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno Argentino, declaró que el denominado "Cártel de los Soles", grupo que Estados Unidos vincula con el Gobierno de Nicolás Maduro, es una organización terrorista. Estos hechos se dieron luego que desde la Casa Blanca, en Washington, oficializaran que se recompensaría con $.50 millones a las personas que brinden información útil que traiga la inminente captura del mandatario venezolano, a quien se le acusa de ser el jefe del grupo terrorista.

Anuncio oficial

A raíz de la batalla declarada contra Maduro, el gigante de América recibió apoyo de otras naciones de la región, como sucedió en los últimos días con Ecuador y Paraguay. En ese sentido, el Gobierno de Javier Milei se sumó a las declaraciones y oficializó al denominado "Cartel de los Soles" como una organización terrorista.

"El Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como "Cártel de los Soles" al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

Asimismo, la decisión fue adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia. Esta medida se fundamenta por informes que acreditan verídicamente actividades criminales que va desde el narcotráfico hasta vínculos con otras organizaciones a nivel internacional.

"Se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región", recalcó el Gobierno Argentino.

El Gobierno argentino declara al "Cártel de los Soles" como organización terrorista



📎 https://t.co/jqNku8WmMa pic.twitter.com/HpcWORYNIT — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 26, 2025

Esta medida fortalecerá mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Además, reforzará la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables.

Pronunciamiento de Javier Milei

El ejecutivo argentino, Javier Milei, por medio de su cuenta oficial en X (antes Twitter), mostró su apoyo a la iniciativa compartiendo el post. "Del lado correcto de la vida...Fin.", enfatizó el mandatario argentino demostrando su posición frente a los supuestos vínculos entre el Gobierno de Nicolás Maduro con "El Cártel de los Soles", apoyando a Estados Unidos.

DEL LADO CORRECTO DE LA VIDA...

Fin. https://t.co/fiPODbejCG — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2025

Desde Washington, el Gobierno de Donald Trump, vincula al cártel con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia hacia el presidente de Venezuela, que hasta el momento la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro alcanza los 50 millones de dólares.

Según la Casa Blanca, el líder Chavista sería quien encabezaría el "Cártel de los Soles" y que militares de alto rango del Gobierno Venezolano estarían vinculados de igual forma. Paralelamente, Venezuela ha rechazado las acusaciones tildándolo de ser un invento de Estados Unidos.