Keiko Fujimori llama a la calma tras avance del conteo electoral: "No podemos convocar a una insurgencia"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tensión política tras las elecciones del 12 de abril continúa creciendo, pero la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, optó por un mensaje de calma.

Tras tres días de conteo oficial y con más del 90% de actas procesadas, el panorama muestra un resultado ajustado: el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, supera por un margen mínimo a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), perfilándose como posible rival de Fujimori en la segunda vuelta.

Pide "no contribuir al caos"

En este contexto, Fujimori explicó que prefirió no pronunciarse inmediatamente después de los primeros resultados, esperando un avance significativo del conteo para poder dar alcance a las expectativas de su partido, subrayando que el desenlace será voto a voto y aún no está definido.

"Como políticos nuestra principal responsabilidad es liderar con fuerza y con energía, pero también mantener la calma y la estabilidad, no contribuir al caos", señaló,

El mensaje de la lideresa fujimorista se da luego de las manifestaciones convocadas por diversos partidos bajo la narrativa de presunto fraude electoral. Frente a ello, Fujimori llamó a la ciudadanía a mantener la serenidad y evitar caer en discursos que puedan desestabilizar el proceso democrático.

o Wolfgang Groso y Herbert Calle en protesta

Critica llamado a la insurgencia

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue la crítica directa a Rafael López Aliaga, quien durante un plantón frente al JNE hizo un llamado a la insurgencia.

"No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrado; pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia", afirmó.

Asimismo, añadió que dentro de una democracia los reclamos deben canalizarse a través de los procedimientos y reglas establecidas, alegando que cualquier otra medida "conduce al caos".

Fujimori también reafirmó que existieron irregularidades en la jornada electoral y recordó que su partido solicitó la ampliación de las elecciones para las mesas que no lograron instalarse el domingo 12 de abril.

"Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular", sostuvo.

PRONUNCIAMIENTO pic.twitter.com/XFRBfjYYJP — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) April 15, 2026

Personeros a disposición

En un gesto inesperado, la candidata anunció que pondrá a disposición de Renovación Popular el comando de personeros de Fuerza Popular para compartir información del proceso y contribuir a esclarecer los hechos.

Finalmente, Fujimori cerró su mensaje con un llamado a la responsabilidad y la madurez política: "Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política, no podemos generar más caos". Con ello buscó marcar distancia de los discursos más radicales y posicionarse como una figura que, pese a las tensiones, apuesta por la estabilidad institucional en un momento decisivo para el país.