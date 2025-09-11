RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Aclaración del Gobierno

Premier Arana descarta carta formal para salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El premier Arana negó que exista una carta o proyecto formal para que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Según detalló, solo estaría en una etapa inicial de análisis.

Premier Arana sobre eventual salida de Perú del SIDH.
Premier Arana sobre eventual salida de Perú del SIDH. (PCM)

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/09/2025

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó que exista una carta o una propuesta formal para un eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

Gobierno descarta carta para salida del SIDH

Como se recuerda, durante la condecoración con la "Medalla al Defensor de la Democracia" a policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo, la presidenta Dina Boluarte cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por señalar que la Ley de Amnistía no debe ser acatada. Incluso, la mandataria reiteró que "el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Ante estas declaraciones y las del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, que anunciaba el 9 de setiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Gobierno evaluaba la permanencia del país en dicho sistema, el miércoles, 10 de septiembre, el premier Eduardo Arana no dudó en brindar detalles y la postura del Ejecutivo.

En ese marco, al ser cuestionado por la prensa, el jefe de la PCM negó que exista una carta o un proyecto redactado para que el Perú se retire del SIDH. Precisó que el Ejecutivo solo se encuentra en una etapa inicial de evaluación, y que cualquier decisión recaerá en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería.

"No hay ninguna carta ni hay proyecto de carta sobre el particular. Estamos hablando primero de un estudio, estamos en la etapa inicial, que es la de estudiar", enfatizó, para seguidamente, cuestionar la validez de la información manejada por algunos medios de comunicación.

Noticia en desarrollo...

 

Temas relacionados Carta Eduardo Arana Gobierno peru Premier salida SIDH Sistema Interamericano de Derechos Humanos

