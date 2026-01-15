Poder Judicial aprobó investigación a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial aprobó el inicio de una investigación preparatoria contra la expremier Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México, por presuntas irregularidades en contrataciones cuando era ministra de Pedro Castillo y congresista.

Juez Juan Carlos Checkley aprueba investigar a Betssy Chávez

La medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional, luego de que la Fiscalía dispusiera formalizar y continuar esta investigación el pasado 27 de noviembre del 2025.

La continuación del proceso investigativo durará un plazo de 120 días naturales. Según la disposición fiscal, Chávez Chino será sometida a una investigación como presunta autora de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Estos presuntos actos ilícitos se remontan al periodo en el que la exfuncionaria ejercía como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, así como titular de la cartera de Cultura.

El pasado 1 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de una denuncia constitucional presentada contra Chávez por los cargos mencionados, por lo que la Fiscalía de la Nación ya había iniciado la investigación.

Betssy Chávez continúa alojada en la Embajada de México en Lima.

La disposición fiscal señala que Betssy Chávez se habría "interesado indebidamente" en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja Abel Sotelo, como asistente nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal.

La exfuncionaria también habría participado en la contratación de Sotelo como apoyo administrativo en la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud (EsSalud), entidad perteneciente al MTPE, que ella presidía entonces.

Además, se señala que la aludida también habría hecho lo propio en la contratación de Flor Sotelo, también hermana de su expareja, como auxiliar nivel 2 en el despacho en mención.

PJ rechaza pedido de expremier para apartar a juez Checkley

El pasado 16 de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó la resolución emitida por el juez supremo provisional en la que rechaza de plano la recusación presentada para que el magistrado Juan Carlos Checkley sea apartado del proceso penal por presunta falta de imparcialidad.

Según la resolución, se concluyó que los argumentos presentados por la defensa no acreditan una conducta parcial ni un interés indebido del juez en el proceso, pues las decisiones adoptadas previamente forman parte de sus atribuciones jurisdiccionales y no constituyen, por sí solas, causales validad de recusación contempladas por la ley.

