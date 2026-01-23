José Jerí descarta conexión con expremier Otárola y desafía publicación de nuevos videos

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, negó haber mantenido comunicación alguna con el ex premier Alberto Otárola y desafió a quienes aseguran tener más videos suyos reunido con empresarios en encuentros no oficiales.

"El señor Otárola, espero que se encuentre bien, pero no me he comunicado con él hace mucho tiempo", señaló en conferencia de prensa.

Jerí sobre difusión de videos

Durante la presentación de las cifras de casos de criminalidad, el mandatario aprovechó en pronunciarse sobre las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang al ser consultado por la prensa.

En ese sentido, se refirió respecto a una investigación periodística que revelaría la existencia de otros videos donde el jefe de Estado sostuvo reuniones con otros empresarios chinos.

"Los que hacen alusión, ojalá los comiencen a ventilar de una vez para que podamos comprobar y tener muchos más indicios de quienes están atrás de ello y cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo", precisó.

Asimismo, responsabilizó a los internos en penales que tienen familiares y cuentan con nexos al exterior como los más interesado en que "la autoridad no siga haciendo requisas". En ese sentido, consideró que sus "enemigos están en los penales".

Tasa de homicidios bajó en último trimestre del 2025

Durante la conferencia en la que se informó de las cifras de criminalidad de los últimos siete años, el mandatario resaltó que aunque en el 2025 se registra un aumento en la tasa de homicidios del 2019-2025, el último trimestre del año tiene una baja con 2,5 comparado con el tercero con un 2,7.

"Queda claro que a raíz o a partir del 10 de octubre en adelante, la medida que hemos aplicado respecto al Gobierno han comenzado a dar resultados. Insuficientes, pero resultados", resaltó.

Detalló que la califica de insuficiente porque lo ideal es tener 0 o números más pronunciados en el descenso, pero pese a ello se observan buenos resultados de la estrategia del Gobierno. "No son opiniones, son estadísticas", aseguró. Asimismo resaltó que la cifra es positiva comparada con el último trimestre del 2024, que cerró con un 2,6.

Sin embargo, el jefe de Estado afirmó que buscarán aplicar diferentes medidas y estrategias, según la región, independientemente de la cantidad de población y buscando reducir la tasa de crímenes.

En cuanto a la extorsión también resaltó que en el último trimestre se ha reducido la tasa, pese a que el 2025 es el año con mas denuncias, con 26585, comparado a un 22362 del 2024.

Es en esa línea y durante la presentación de las cifras de criminalidad del 2025 que el presidente José Jerí negó tener contacto con el ex premier Alberto Otárola.